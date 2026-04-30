Отношение к 'Шахедам' меняется: в ВС раскрыли новую тактику борьбы с дронами

Елизаров подчеркнул, что если "Шахед" покинул область — это плохо.

Новая тактика ПВО в отношении "Шахедов"

Ключевые тезисы:

В Украине изменена концепция отношения к "Шахедам"

Теперь ведется контроль, сколько дронов вошло и сколько вышло

Также были проанализированы все радиолокационные поля

В Украине изменили концепцию отношения к "Шахедам", которые перелетают между областями. Об этом заявил заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Павел Елизаров в интервью Украинской правде.

"Раньше в областях считалось так: если они пролетели мимо меня и не ударили по моей области — слава Богу, утром меня никто не будет ругать. Сейчас модель другая: "Шахеды" вошли и вышли. Если вышли — это плохо. Вышли — почему? Потому что теперь есть контроль: сколько вошло, сколько вышло", — подчеркнул он. видео дня

Он добавил, что также были проанализированы все радиолокационные поля.

"Радары стоят по определенной логике и перемещаются в зависимости от того, что было во время предыдущего прилета. Постоянно идет анализ ошибок", — отметил Елизаров.

Кроме того, по его словам, украинскую ПВО стоит как минимум разделить на две составляющие.

"Первая — это крупная ПВО, и у нас есть квалифицированные люди со специальным образованием, которое, придя добровольцем в 2022 году, получить невозможно. А в малой ПВО, которая борется с "Шахедами", не хватает структурированности и системности. И именно здесь нам придется навести порядок", — подытожил заместитель командующего ВС.

Как сообщал Главред, днем 30 апреля российские войска атаковали Днепр. В результате удара загорелись магазин и автомобили рядом. Также зафиксировано сильное возгорание в жилом квартале. По меньшей мере четыре человека пострадали.

В ночь на 30 апреля российские оккупанты атаковали Одессу. Враг осуществил несколько волн массированных атак ударными дронами. Оккупанты наносили удары по гражданской инфраструктуре города. В результате были повреждены десятки объектов.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что этой ночью Украина подверглась атаке 206 дронов. Силы ПВО сбили или подавили 172 дрона на севере, юге, западе и востоке страны. Однако были зафиксированы попадания 32 ударных дронов в 22 локациях.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

