Отношение к 'Шахедам' меняется: в ВС раскрыли новую тактику борьбы с дронами

Ключевые тезисы:
- В Украине изменена концепция отношения к "Шахедам"
- Теперь ведется контроль, сколько дронов вошло и сколько вышло
- Также были проанализированы все радиолокационные поля
В Украине изменили концепцию отношения к "Шахедам", которые перелетают между областями. Об этом заявил заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Павел Елизаров в интервью Украинской правде.
"Раньше в областях считалось так: если они пролетели мимо меня и не ударили по моей области — слава Богу, утром меня никто не будет ругать. Сейчас модель другая: "Шахеды" вошли и вышли. Если вышли — это плохо. Вышли — почему? Потому что теперь есть контроль: сколько вошло, сколько вышло", — подчеркнул он.видео дня
Он добавил, что также были проанализированы все радиолокационные поля.
"Радары стоят по определенной логике и перемещаются в зависимости от того, что было во время предыдущего прилета. Постоянно идет анализ ошибок", — отметил Елизаров.
Кроме того, по его словам, украинскую ПВО стоит как минимум разделить на две составляющие.
"Первая — это крупная ПВО, и у нас есть квалифицированные люди со специальным образованием, которое, придя добровольцем в 2022 году, получить невозможно. А в малой ПВО, которая борется с "Шахедами", не хватает структурированности и системности. И именно здесь нам придется навести порядок", — подытожил заместитель командующего ВС.
Удары РФ по Украине — последние новости
Как сообщал Главред, днем 30 апреля российские войска атаковали Днепр. В результате удара загорелись магазин и автомобили рядом. Также зафиксировано сильное возгорание в жилом квартале. По меньшей мере четыре человека пострадали.
В ночь на 30 апреля российские оккупанты атаковали Одессу. Враг осуществил несколько волн массированных атак ударными дронами. Оккупанты наносили удары по гражданской инфраструктуре города. В результате были повреждены десятки объектов.
В Воздушных силах ВСУ заявили, что этой ночью Украина подверглась атаке 206 дронов. Силы ПВО сбили или подавили 172 дрона на севере, юге, западе и востоке страны. Однако были зафиксированы попадания 32 ударных дронов в 22 локациях.
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
