Сразу несколько волн массированных атак: в Одессе разрушены жилые дома

Ангелина Подвысоцкая
30 апреля 2026, 09:00обновлено 30 апреля, 09:32
Российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Одессы с помощью ударных дронов.
Россия атаковала Одессу дронами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

  • РФ атаковала Одессу ударными дронами
  • В ночь на 30 апреля было несколько волн массированных атак
  • В результате атаки разрушены жилые дома

Российские оккупанты атаковали Одессу в ночь на 30 апреля. Враг осуществил несколько волн массированных атак ударными дронами. Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Оккупанты наносили удары по гражданской инфраструктуре города. В результате были повреждены десятки объектов:

  • многоэтажные и частные жилые дома,
  • отель,
  • детский сад,
  • административное здание,
  • автостоянка,
  • частные гаражи,
  • транспортные средства.

В некоторых местах возникли пожары. Нашим защитникам удалось сбить большинство воздушных целей.

К сожалению, в результате атаки есть пострадавшие — 18 человек. Из них девять пострадавших были госпитализированы.

"На местах происшествий работают оперативные штабы. Для ликвидации последствий задействованы все профильные службы. Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления РФ против гражданского населения Одесской области", — написал Кипер.

  • Обстрел Одессы 30 апреля
    Обстрел Одессы 30 апреля фото: ГСЧС
В ГСЧС уточнили, что наибольшие повреждения получил жилой сектор. В результате попаданий загорелись квартиры 5-этажного и 17-этажного домов. Также загорелся частный жилой дом и гостиница по соседству.

БПЛА "Шахед" / Инфографика: Главред

"Существенные разрушения понесла гражданская инфраструктура города, возникли возгорания в складских помещениях, административных и учебных зданиях, а на парковочных площадках и во дворах огнем уничтожены и повреждены десятки автобусов и легковых автомобилей, горели гаражи и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в ночь на 29 апреля российская оккупационная армия также атаковала Харьков дронами. Зафиксирован "прилет" вражеских БПЛА в Основянском районе Харькова. Вспыхнул пожар на парковке гипермаркета.

28 апреля страна-агрессор Россия атаковала столицу беспилотниками. В Шевченковском районе повреждена крыша недостроенного здания. В Соломенском районе обломки БПЛА упали на территорию кладбища.

Ночью 27 апреля Одесса и область подверглись массированной атаке ударных беспилотников со стороны российских оккупационных войск. В результате ударов повреждены жилой дом, здание гостиницы и частные автомобили. Также в городе фиксировали падение обломков БПЛА.

О личности: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980 года, Тимково, Одесская область) — глава Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

