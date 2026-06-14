Указ Путина об увеличении армии РФ: в ISW оценили риски для Украины

Главное из новости:
- Прирост армии ВС России составит 7360 военнослужащих
- ISW не видит влияния на ситуацию на фронте
- Указ формальный и не дает реального усиления РФ
Россия вновь объявила об увеличении численности армии, однако это не изменит ситуацию на фронте — к такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в своем свежем отчете. Подписанный Владимиром Путиным указ, который добавляет к штату лишь несколько тысяч военных, эксперты называют формальным продолжением бюрократической реформы, а не реальным усилением группировки в Украине.
Почему новый указ Путина не повлияет на войну
12 июня Кремль объявил об увеличении штатной численности российских вооруженных сил почти на 10 тысяч человек. Общая численность ВС РФ теперь составляет 2 399 130 человек, из которых 1 510 000 — военнослужащие. Фактическое увеличение боевого состава — всего 7360 человек.
ISW отмечает, что такие изменения не способны повлиять на боевые действия, ведь Россия по-прежнему сталкивается с дефицитом подготовленного личного состава, а объявленные цифры не означают появления новых подразделений на поле боя.
Самое небольшое увеличение армии за годы вторжения
Аналитики обращают внимание, что это — самое скромное расширение российской армии с 2022 года. Для сравнения:
- в 2022 году Путин увеличил численность на 137 тысяч;
- в 2023 году — на 170 тысяч;
- в 2024 году — на 180 тысяч.
Текущий прирост в несколько тысяч военных, по оценке ISW, свидетельствует об ограниченных возможностях Кремля привлекать новых людей без объявления масштабной мобилизации.
В ISW напоминают, что Россия продолжает реализовывать объявленную в 2023 году реформу, которая предусматривает создание новых военных округов, соединений и подразделений. Формальное увеличение численности необходимо для того, чтобы эти структуры существовали "на бумаге", но не гарантирует их реального укомплектования.
Когда в РФ может начаться мобилизация
Политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский заявлял, что Россия может объявить полномасштабную мобилизацию только в том случае, если Владимир Путин будет убежден в близости решающей победы в войне против Украины.
По его словам, в настоящее время в России продолжается скрытая мобилизация.
"Никаких других причин для объявления полномасштабной мобилизации я не вижу, потому что есть вероятность, что общественная система не выдержит и развалится", — добавил он.
Армия РФ — последние новости
Как сообщал Главред, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что сегодня в РФ на фронте соотношение "двухсотых" (уничтоженных) к "трехсотым" (раненых) составляет 3:1. Россияне ежедневно стабильно теряют около тысячи своих людей, но продвижение при этом минимальное.
Британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон говорил, что потери российской армии превышают темпы пополнения личного состава. Это может быть более вероятным фактором, способным заставить Путина сесть за стол переговоров.
В то же время государственный секретарь США Марко Рубио говорил, что россияне теряют 15–20 тысяч солдат в месяц — погибших. С учетом раненых цифра еще больше.
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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
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