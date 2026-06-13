Россия усилила ракеты Х-101: украинцев предупредили о серьезной угрозе

Полковник подчеркнул, что ракета Х-101 прошла серьезную модернизацию.

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Россия модернизировала ракеты / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное из заявления полковника:

РФ производит до 50 ракет Х-101 ежемесячно

Новые ракеты почти сразу запускают по Украине

Х-101 получила более мощную боевую часть и защиту

Страна-агрессор Россия ежемесячно выпускает с конвейера десятки крылатых ракет Х-101, и они почти сразу атакуют Украину. Об этом рассказал главный научный сотрудник Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения полковник Александр Заруба, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, Россия производит от 40 до 50 крылатых ракет Х-101 в месяц и почти сразу их использует. Анализ последних ударов показал, что в атаках задействованы ракеты, изготовленные всего несколько недель назад.

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Что изменилось в ракетах Х-101

Он подчеркнул, что Х-101 — не новое оружие, но оно прошло серьезную модернизацию. В частности, россияне существенно усовершенствовали ракету, чтобы затруднить ее обнаружение и уничтожение. Например:

обновлено покрытие корпуса, которое поглощает радиоволны — из-за этого ракету замечают позже и сбить ее сложнее;

бортовая система защиты включается автоматически, когда ракета попадает в зону действия радаров ПВО;

ракета сбрасывает ложные тепловые мишени и дипольные отражатели, чтобы "обмануть" средства уничтожения;

дублированная система наведения — на случай, если одну удастся заглушить средствами радиоэлектронной борьбы.

"Вес боевых частей увеличился с 450 кг до около 800 кг. Вторая боевая часть может быть сброшена или взорвана на высоте 100–200 метров от цели. Производство оценивается в 40-50 единиц в месяц. Следовательно, учитывая последние удары, можно сказать, что практически атакуют ракеты, произведенные несколько недель назад", — подчеркнул Заруба.

Полковник добавил, что достичь этого удалось за счет уменьшения объема топливного бака — освободившееся место россияне использовали для увеличения боевого заряда.

Кроме того, зафиксирован переход от гражданских чипов к специализированной микроэлектронике, которую РФ закупает через азиатские страны.

Ракета Х-101 / Инфографика: Главред

РФ массированно атакует Украину из-за безвыходной ситуации

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов говорил, что в последнее время страна-агрессор Россия начала наносить более массированные удары по Киеву и всей Украине.

По его словам, Россия очень активно пытается восстановить паритет и вновь получить преимущество, в частности в сфере беспилотных систем.

"Удары РФ стали более массированными и растянутыми во времени опять-таки из-за безвыходности. Посмотрите на состав удара: на Киев летело все, что только можно, это называется я его слепила из того, что было", — подчеркнул он.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ — последние новости Украины

Как сообщал Главред, в ночь на 13 июня враг атаковал "Шахедами" город Николаев. В результате атаки есть трое пострадавших. Поврежден частный дом.

12 июня российские дроны нанесли удар по объекту инфраструктуры в Бориспольском районе Киевской области. Спасатели ликвидировали пожар на площади 2 тысячи квадратных метров.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев обращать внимание на воздушные тревоги в течение следующих дней.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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