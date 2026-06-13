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Россия била по жилым домам, пострадали люди: что известно о последствиях атаки

Анна Косик
13 июня 2026, 07:39
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Среди пострадавших в одном из областных центров - ребенок.
удар по Сумщине
Угроза ударов не миновала даже утром / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Главное:

  • С вечера пятницы РФ запустила десятки дронов по Украине
  • Вражеский беспилотник в Сумах попал в жилой дом
  • В Николаеве в результате атаки есть пострадавшие

С вечера 12 июня, всю ночь и утром страна-агрессор Россия запускала по Украине дроны и КАБы. Взрывы этой ночью прогремели в нескольких областях, есть разрушения и пострадавшие.

Атака на Сумы

Около 22:10 12 июня РФ атаковала беспилотником типа "Молния" стену многоэтажного жилого дома в Заречном районе Сум. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзар.

видео дня

По его словам, информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется. Необходимые службы работали на месте попадания.

Атака на Николаев

После 01:30 враг атаковал "Шахедами" город Николаев. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. В результате атаки есть трое пострадавших. Поврежден частный дом.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Shahed-136 / Инфографика: Главред

"Ранения получили два человека – 44-летняя женщина и 25-летний мужчина. Их госпитализировали. Также острую реакцию на стресс испытал 10-летний мальчик, медицинскую помощь ему оказали на месте", – добавил он.

Атака на Днепропетровскую область

В течение этой ночи в Днепропетровской области раздавались взрывы. Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа заявил, что силы ПВО сбили в небе над областью 9 ударных беспилотников. Информации о разрушениях или пострадавших по состоянию на 07:15 нет.

Какую цель преследуют удары "Орешника" по Украине — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного аналитика Дениса Поповича, ракетная система "Орешник" используется Москвой в первую очередь не как реальное средство поражения, а как инструмент психологического воздействия и давления.

Российское руководство стремится создать атмосферу страха и попытаться повлиять как на украинское общество, так и на западных партнеров, усиливая ощущение угрозы эскалации, вплоть до ядерного сценария.

Удары РФ по Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что российские дроны нанесли удар по объекту инфраструктуры в Бориспольском районе Киевской области. Спасатели ликвидировали пожар на площади 2 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 12 июня атаковала Украину дронами. Враг обстрелял один из областных центров и железнодорожную инфраструктуру. В результате атаки есть жертва.

Накануне стало известно, что в Сумской области российские оккупанты нанесли удар по локомотивному депо. В результате атаки погибла женщина, четыре железнодорожника были ранены.

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О персоне: Александр Ганжа

Александр Ганжа — украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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