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Тело женщины извлекли из-под завалов, есть пострадавшие: РФ ударила по депо на Сумщине

Ангелина Подвысоцкая
11 июня 2026, 15:32
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В результате атаки пострадали четыре человека. Их госпитализировали с ожогами.
атака на Сумскую область
Россия атаковала Сумскую область / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

  • РФ атаковала Сумскую область дронами
  • Под ударом было локомотивное депо в Конотопе
  • В результате атаки погибла женщина

Российские оккупанты нанесли удар по локомотивному депо в Сумской области. В результате атаки погибла железнодорожница. Об этом сообщает "Укрзализныця".

Женщина погибла на месте, еще четверо железнодорожников получили ранения. Пострадавших госпитализировали с ожогами.

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"Мы находимся на связи с медиками и семьями пострадавших, следим за состоянием раненых коллег и готовы оказать помощь для их лечения и восстановления. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибшей. Укрзализныця окажет семье всю необходимую помощь и поддержку", — говорится в сообщении.

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БПЛА "Шахед" / Инфографика: Главред

В ГСЧС уточнили, что женщина оказалась под завалами. Спасатели деблокировали ее тело.

"Несмотря на угрозу повторных ударов, спасатели ликвидировали пожар и проводили поисковые работы", - говорится в сообщении.

Глава Сумской ОГА Олег Григоров отметил, что в результате атаки были госпитализированы двое мужчин и две женщины.

"У раненых обширные ожоги тела. Состояние раненых – средней тяжести и тяжелое. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.

Какую новую опасность несут "Шахеды" — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, Россия в последнее время активизировала атаки на Украину с применением управляемых беспилотников.

Угроза заключается в том, что оператор видит то, что видит дрон. Россияне используют эти дроны для поражения движущихся целей, например, локомотивов поездов.

Борьба с российскими "Шахедами" — последние новости

Напомним, Главред писал, что в Харьковской области успешно прошли испытания в боевых условиях автономного дрона-перехватчика против российских дронов типа "Шахед".

Ранее заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Павел Елизаров сообщил, что в Украине изменили концепцию отношения к "Шахедам", которые перелетают между областями.

Накануне стало известно, что в Украине реактивный "Шахед" был уничтожен силами частной противовоздушной обороны. Скорость цели превышала 400 км/ч.

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Об источнике: "Укрзализныця"

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) — национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок Украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" — акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

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