Тело женщины извлекли из-под завалов, есть пострадавшие: РФ ударила по депо на Сумщине

Что известно:
- РФ атаковала Сумскую область дронами
- Под ударом было локомотивное депо в Конотопе
- В результате атаки погибла женщина
Российские оккупанты нанесли удар по локомотивному депо в Сумской области. В результате атаки погибла железнодорожница. Об этом сообщает "Укрзализныця".
Женщина погибла на месте, еще четверо железнодорожников получили ранения. Пострадавших госпитализировали с ожогами.
"Мы находимся на связи с медиками и семьями пострадавших, следим за состоянием раненых коллег и готовы оказать помощь для их лечения и восстановления. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибшей. Укрзализныця окажет семье всю необходимую помощь и поддержку", — говорится в сообщении.
В ГСЧС уточнили, что женщина оказалась под завалами. Спасатели деблокировали ее тело.
"Несмотря на угрозу повторных ударов, спасатели ликвидировали пожар и проводили поисковые работы", - говорится в сообщении.
Глава Сумской ОГА Олег Григоров отметил, что в результате атаки были госпитализированы двое мужчин и две женщины.
"У раненых обширные ожоги тела. Состояние раненых – средней тяжести и тяжелое. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.
Какую новую опасность несут "Шахеды" — мнение эксперта
Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, Россия в последнее время активизировала атаки на Украину с применением управляемых беспилотников.
Угроза заключается в том, что оператор видит то, что видит дрон. Россияне используют эти дроны для поражения движущихся целей, например, локомотивов поездов.
Борьба с российскими "Шахедами" — последние новости
Напомним, Главред писал, что в Харьковской области успешно прошли испытания в боевых условиях автономного дрона-перехватчика против российских дронов типа "Шахед".
Ранее заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Павел Елизаров сообщил, что в Украине изменили концепцию отношения к "Шахедам", которые перелетают между областями.
Накануне стало известно, что в Украине реактивный "Шахед" был уничтожен силами частной противовоздушной обороны. Скорость цели превышала 400 км/ч.
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Об источнике: "Укрзализныця"
Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) — национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.
Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.
Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок Украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
"Укрзализныця" — акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.
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