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Зачем насыпать черный перец в стиральную машину: гениальный лайфхак

Марина Иваненко
26 июля 2026, 17:25
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Стирка одежды станет более эффективной, если знать простые лайфхаки. Черный перец, согласно распространенным советам, может помочь сохранить яркость ткани.
Зачем добавлять молотый перец при стирке
Зачем добавлять молотый перец при стирке / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Зачем добавлять черный перец при стирке
  • Как сохранить яркость цвета одежды
  • Какие народные способы помогают освежить ткань

Частая стирка любимых вещей нередко превращается в лотерею: яркие цвета ткани со временем тускнеют, а одежда выглядит запранной и изношенной. Основными причинами выцветания являются слишком горячая вода, неправильно подобранный режим стирки и остатки моющих средств, которые не смываются полностью и оседают в волокнах ткани. Главред расскажет об этом подробнее.

Однако существует простой и бюджетный способ помочь сохранить насыщенность цвета без дорогих кондиционеров. УНИАН рассказывает о популярном способе с использованием обычного черного молотого перца.

видео дня

Как действует черный перец при стирке

Главной причиной потускнения тканей считают микроскопический налет от стирального порошка или геля, который накапливается в волокнах. Согласно распространенным советам, черный молотый перец благодаря своей текстуре может помочь удалить такие остатки.

Помогает удалить остатки моющих средств

Во время вращения барабана мелкие частицы могут способствовать очистке ткани от налета.

Способствует визуальному восстановлению цвета

После удаления налета ткань может выглядеть ярче.

Может уменьшить накопление остатков моющих средств

Это помогает дольше сохранять опрятный вид одежды.

Видео о том, как правильно стирать вещи, чтобы их не испортить, можно посмотреть здесь:

Как использовать черный перец при стирке

  1. Отмерьте 1 чайную ложку черного молотого перца мелкого или среднего помола.
  2. Положите белье в стиральную машину и насыпьте перец непосредственно в барабан.
  3. Выберите режим с температурой 30–40 °C, ведь горячая вода быстрее вымывает красители из ткани.
  4. По желанию добавьте кондиционер для белья, чтобы убрать запах специи.
  5. После высыхания встряхните одежду, если на ней остались отдельные частицы перца.
Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи
Что и при какой температуре стирать, стирка, вещи / Инфографика: Главред

Как освежить цвет выцветшей одежды

Если вещь уже потеряла яркость, можно воспользоваться народными способами. Перед использованием любого средства его стоит протестировать на незаметном участке ткани.

Черная одежда

Замочите на 15–20 минут в воде с двумя столовыми ложками уксуса, после чего тщательно прополощите. Этот метод не рекомендуется применять для джинсовой ткани.

Красные вещи

Добавьте по одной столовой ложке соды и уксуса на каждый литр воды и прополощите одежду.

Темно-синие вещи

В тёплую воду можно добавить несколько столовых ложек соды.

Розовую одежду

Для замачивания иногда используют раствор нашатырного спирта (3 столовые ложки на 2 литра воды).

Зеленые вещи

В народных советах рекомендуют использовать воду с добавлением галуна (квасцов).

Бежевые и коричневые оттенки

Освежить цвет может замачивание в крепкой чайной заварке или отваре из скорлупы грецкого ореха.

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Об источнике: УНИАН

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