Джамала вывезла детей на отдых в Турцию и показала фото

Кратко:
- Где отдыхает Джамала
- Какими фото она поделилась
Украинская певица Джамала показала, как отдыхает вместе со своими детьми в Турции.
Соответствующим фото певица поделилась на своей странице в Instagram.
Свой пост она подписала простым "летодети". Джамала выложила несколько фото, которыми попыталась передать вайб своего отпуска.
Кроме того, она показала, как отдыхают ее сыновья.
Джамала не ставила локацию, где она отдыхает. Однако судя по надписям вокруг, певица отдыхает именно в Турции.
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О персоне: Джамала
Джамала (настоящее имя - Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".
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