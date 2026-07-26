Джамала вывезла детей на отдых в Турцию и показала фото

Певица Джамала поделилась светлыми фото со своего отдыха с детьми.

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Джамала / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Джамала

Кратко:

Где отдыхает Джамала

Какими фото она поделилась

Украинская певица Джамала показала, как отдыхает вместе со своими детьми в Турции.

Соответствующим фото певица поделилась на своей странице в Instagram.

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Джамала поделилась атмосферными фото с отдыха / Фото Instagram/jamalajaaa

Свой пост она подписала простым "летодети". Джамала выложила несколько фото, которыми попыталась передать вайб своего отпуска.

Джамала поделилась атмосферными фото с отдыха / Фото Instagram/jamalajaaa

Кроме того, она показала, как отдыхают ее сыновья.

Джамала поделилась атмосферными фото с отдыха / Фото Instagram/jamalajaaa

Джамала поделилась атмосферными фото с отдыха / Фото Instagram/jamalajaaa

Джамала поделилась атмосферными фото с отдыха / Фото Instagram/jamalajaaa

Джамала не ставила локацию, где она отдыхает. Однако судя по надписям вокруг, певица отдыхает именно в Турции.

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О персоне: Джамала Джамала (настоящее имя - Суса́на Али́мовна Джамаладинова) - украинская певица и актриса, народная артистка Украины (2016). Победительница конкурса песни "Евровидение-2016" с композицией "1944", сообщает "Википедия".

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