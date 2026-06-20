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Копейки: Катерина Кузнецова ошарашила гонорарами украинских актеров

Алена Кюпели
20 июня 2026, 22:59
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Катерина Кузнецова рассказала о том, сколько зарабатывают украинские актеры.
Катя Кузнецова отмечает день рождения
Катя Кузнецова поделилась наболевшим / Коллаж Главред, фото Instagram/katykino

Кратко:

  • О каких изменениях рассказала Кузнецова
  • Сколько зарабатывают украинские актеры

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова рассказала о том, сколько получают украинские актеры.

Об этом она поделилась в интервью с телеканалом 24.

видео дня

По словам Кузнецовой, в гонорарах для украинских актеров особенных изменений не произошло.

Катя Кузнецова рассталась с бойфрендом
Катя Кузнецова - популярная актриса / Фото Instagrm/katykino

"До полномасштабного вторжения наши актеры получали копейки, а теперь получают еще меньшие гонорары. Я уже более 20 лет наблюдаю за тем, как работает эта сфера изнутри, поэтому хорошо понимаю ее сильные и слабые стороны. И мне хотелось бы, чтобы украинское кино развивалось не только творчески, но и создавало лучшие условия для тех, кто посвящает ему свою жизнь", – говорит Кузнецова.

По словам актрисы, сегодня кино - это не только развлечение.

Екатерина Кузнецова
Екатерина Кузнецова / фото: instagram.com, Екатерина Кузнецова

"После 2022 года ответственность перед зрителем стала гораздо больше. Сегодня кино – это не только развлечение, но инструмент сохранения нашей памяти, культуры и идентичности", - добавила она.

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О персоне: Катерина Кузнецова

Катерина Кузнецова - украинская актриса театра и кино, звезда российского сериала "Кухня". Она родилась 12 июля 1987 года в Киеве. Отец — футболист, заслуженный мастер спорта Олег Кузнецов, мать — украинская легкоатлетка Алла Борисенко.

Как пишет Википедия, Кузнецова мечтала стать оперной певицей, но решила поступать в театральный.

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, она выехала из РФ, выступив с критикой и осуждением российского военного вторжения в Украину.

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