Копейки: Катерина Кузнецова ошарашила гонорарами украинских актеров

Кратко:
- О каких изменениях рассказала Кузнецова
- Сколько зарабатывают украинские актеры
Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова рассказала о том, сколько получают украинские актеры.
Об этом она поделилась в интервью с телеканалом 24.
По словам Кузнецовой, в гонорарах для украинских актеров особенных изменений не произошло.
"До полномасштабного вторжения наши актеры получали копейки, а теперь получают еще меньшие гонорары. Я уже более 20 лет наблюдаю за тем, как работает эта сфера изнутри, поэтому хорошо понимаю ее сильные и слабые стороны. И мне хотелось бы, чтобы украинское кино развивалось не только творчески, но и создавало лучшие условия для тех, кто посвящает ему свою жизнь", – говорит Кузнецова.
По словам актрисы, сегодня кино - это не только развлечение.
"После 2022 года ответственность перед зрителем стала гораздо больше. Сегодня кино – это не только развлечение, но инструмент сохранения нашей памяти, культуры и идентичности", - добавила она.
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О персоне: Катерина Кузнецова
Катерина Кузнецова - украинская актриса театра и кино, звезда российского сериала "Кухня". Она родилась 12 июля 1987 года в Киеве. Отец — футболист, заслуженный мастер спорта Олег Кузнецов, мать — украинская легкоатлетка Алла Борисенко.
Как пишет Википедия, Кузнецова мечтала стать оперной певицей, но решила поступать в театральный.
В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, она выехала из РФ, выступив с критикой и осуждением российского военного вторжения в Украину.
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