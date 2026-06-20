Моему любимому: Пугачева показала нежное фото с Галкиным

Кратко:
- Как сейчас выглядит пара
- Что написала Пугачева
Известная певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения, поздравила своего супруга, популярного юмориста Максима Галкина с его юбилеем.
Накануне артисту исполнилось 50 лет. Главред как раз писал о том, как Галкин отлично выглядит в свои года.
Пугачева на своей странице в Instagram опубликовала совместное фото с мужем и оставила теплое и трогательное сообщение. "Моему любимому 50. Живем дальше", написала она.
К слову, Галкин лаконично отреагировал на поздравление. Под постом своей супруги он опубликовал сердечко.
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Отметим, как сообщал Главред, ранее популярный украинский певец Brykulets (настоящее имя - Иван Ищенко), признался, что устроился работать в школе ради бронирования от мобилизации.
Ранее также сын популярной голливудской актрисы Анджелины Джоли Пакс Джоли-Питт поддерживает тесные отношения с семьей своего отца, Брэда Питта.
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О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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