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Моему любимому: Пугачева показала нежное фото с Галкиным

Алена Кюпели
20 июня 2026, 09:37
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Алла Пугачева обратилась к Максиму Галкину в его важный день.
Алла Пугачева, Максим Галкин
Алла Пугачева тепло поздравила Максима Галкина / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

  • Как сейчас выглядит пара
  • Что написала Пугачева

Известная певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину после начала полномасштабного вторжения, поздравила своего супруга, популярного юмориста Максима Галкина с его юбилеем.

Накануне артисту исполнилось 50 лет. Главред как раз писал о том, как Галкин отлично выглядит в свои года.

видео дня
Макс Галкин и его торс
Макс Галкин и его торс / Фото Instagram/maxgalkinru

Пугачева на своей странице в Instagram опубликовала совместное фото с мужем и оставила теплое и трогательное сообщение. "Моему любимому 50. Живем дальше", написала она.

К слову, Галкин лаконично отреагировал на поздравление. Под постом своей супруги он опубликовал сердечко.

Пугачева и Галкин показались на совместном фото
Пугачева и Галкин показались на совместном фото / Фото Instagram/alla_orfey

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Отметим, как сообщал Главред, ранее популярный украинский певец Brykulets (настоящее имя - Иван Ищенко), признался, что устроился работать в школе ради бронирования от мобилизации.

Ранее также сын популярной голливудской актрисы Анджелины Джоли Пакс Джоли-Питт поддерживает тесные отношения с семьей своего отца, Брэда Питта.

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О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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