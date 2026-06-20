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Один из детей Джоли решил поддерживать связь с Брэдом Питтом

Алена Кюпели
20 июня 2026, 01:30
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Представители Джоли и Питта не ответили на запросы и не стали комментировать заявление инсайдера.
Брэд Питт с детьми, Анджелина Джоли
Брэд Питт с детьми в былые времена / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Кто решил поддерживать связь с актером
  • Что рассказал инсайдер

Сын популярной голливудской актрисы Анджелины Джоли Пакс Джоли-Питт поддерживает тесные отношения с семьей своего отца, Брэда Питта.

"Пакс по-прежнему поддерживает связь с семьей своего отца и продолжает проводить с ними время", — эксклюзивно сообщил источник Page Six. "Недавно он присоединился к своей семье на ужине, посвященном помолвке его кузины Сидни с Арчимедом Джеромом".

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Анджелину Джоли поддерживают дети / фото: ua.depositphotos.com

По словам инсайдера, на вечеринке также присутствовала сестра Брэда, Джули Питт Нил, его племянница Рейган Питт и многие другие близкие члены семьи.

Несмотря на тесные отношения Пакса с семьей своего отца, у него "не очень тесные отношения с Брэдом", — эксклюзивно сообщил второй источник.

Представители Джоли и Питта не ответили на запросы Page Six о комментариях.

Брэд Питт
Брэд Питт потихоньку лишается детей / ua.depositphotos.com

В то время как 22-летний Пакс продолжает проводить время со своими родственниками по отцовской линии, несколько его братьев и сестер в последние годы предприняли шаги, чтобы дистанцироваться от фамилии Питт.

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Отметим, как сообщал Главред, "боевой дух" Анджелины Джоли вернулся аж почти через десять лет после расставания с бывшим мужем Брэдом Питтом.

Ранее также звезда шоу "Танцы со звездами" и хореограф Илона Гвоздева похвасталась новым элитным авто, короче она купила себе сама.

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О персоне: Анджелина Джоли

Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.

По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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