Один из детей Джоли решил поддерживать связь с Брэдом Питтом

Кратко:
- Кто решил поддерживать связь с актером
- Что рассказал инсайдер
Сын популярной голливудской актрисы Анджелины Джоли Пакс Джоли-Питт поддерживает тесные отношения с семьей своего отца, Брэда Питта.
"Пакс по-прежнему поддерживает связь с семьей своего отца и продолжает проводить с ними время", — эксклюзивно сообщил источник Page Six. "Недавно он присоединился к своей семье на ужине, посвященном помолвке его кузины Сидни с Арчимедом Джеромом".
По словам инсайдера, на вечеринке также присутствовала сестра Брэда, Джули Питт Нил, его племянница Рейган Питт и многие другие близкие члены семьи.
Несмотря на тесные отношения Пакса с семьей своего отца, у него "не очень тесные отношения с Брэдом", — эксклюзивно сообщил второй источник.
Представители Джоли и Питта не ответили на запросы Page Six о комментариях.
В то время как 22-летний Пакс продолжает проводить время со своими родственниками по отцовской линии, несколько его братьев и сестер в последние годы предприняли шаги, чтобы дистанцироваться от фамилии Питт.
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Отметим, как сообщал Главред, "боевой дух" Анджелины Джоли вернулся аж почти через десять лет после расставания с бывшим мужем Брэдом Питтом.
Ранее также звезда шоу "Танцы со звездами" и хореограф Илона Гвоздева похвасталась новым элитным авто, короче она купила себе сама.
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О персоне: Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".
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