"Он вернулся": Джоли сделала заявление о разводе с Питтом

Голливудская актриса сделала личное признание по поводу своей жизни после развода.

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Анджелина Джоли призналась в сокровенном / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Какое заявление сделала Джоли

Какова роль ее детей

"Боевой дух" Анджелины Джоли вернулся аж почти через десять лет после расставания с бывшим мужем Брэдом Питтом.

"Думаю, мой боевой дух наконец-то вернулся", — поделилась актриса в интервью, которое цитирует Page Six.

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52-летняя актриса призналась, что "на какое-то время потеряла его", добавив, что "он немного поутих".

Анджелина Джоли сложно переживала развод/ фото: ua.depositphotos.com

Джоли поблагодарила своих шестерых детей от Питта — Мэддокса, Пакса, Захару, Шило и близнецов Нокса и Вивьен — за помощь в возвращении к себе.

"Он возвращается во многом благодаря моим детям, которые теперь стали старше, и их поддержке", — объяснила она о своей "очень поддерживающей" семье.

Дети Джоли уже выросли / фото: ua.depositphotos.com

В частности, её дети хотят, чтобы Джоли "выходила из дома и занималась разными делами" — особенно исследовала "те аспекты своей личности, которые, возможно, раньше ей были недоступны".

"Моим детям почти всем по 18, поэтому теперь они хотят видеть меня путешествующей по миру", — добавила звезда "Малефисенты". "Они знают меня лучше всех, и я им всё ещё нравлюсь, а это о многом говорит", - добавляет она.

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О персоне: Анджелина Джоли Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН. По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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