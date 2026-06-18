"Он вернулся": Джоли сделала заявление о разводе с Питтом

Кратко:
- Какое заявление сделала Джоли
- Какова роль ее детей
"Боевой дух" Анджелины Джоли вернулся аж почти через десять лет после расставания с бывшим мужем Брэдом Питтом.
"Думаю, мой боевой дух наконец-то вернулся", — поделилась актриса в интервью, которое цитирует Page Six.
52-летняя актриса призналась, что "на какое-то время потеряла его", добавив, что "он немного поутих".
Джоли поблагодарила своих шестерых детей от Питта — Мэддокса, Пакса, Захару, Шило и близнецов Нокса и Вивьен — за помощь в возвращении к себе.
"Он возвращается во многом благодаря моим детям, которые теперь стали старше, и их поддержке", — объяснила она о своей "очень поддерживающей" семье.
В частности, её дети хотят, чтобы Джоли "выходила из дома и занималась разными делами" — особенно исследовала "те аспекты своей личности, которые, возможно, раньше ей были недоступны".
"Моим детям почти всем по 18, поэтому теперь они хотят видеть меня путешествующей по миру", — добавила звезда "Малефисенты". "Они знают меня лучше всех, и я им всё ещё нравлюсь, а это о многом говорит", - добавляет она.
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О персоне: Анджелина Джоли
Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.
По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".
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