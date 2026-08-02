Археологи развенчали главный миф Кремля: что нашли под центром Одессы

О чём идёт речь в материале:
- Когда на самом деле была основана Одесса
- Кто на самом деле основал Одессу
- Почему основание Одессы Екатериной - это миф
В историческом центре Одессы, недалеко от Приморского бульвара и Одесского фуникулера, археологи обнаружили остатки древней крепости, возраст которой на несколько веков превышает имперскую дату "основания" города. Об этом в видео на YouTube заявил историк, глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов.
Главред выяснил, кто основал Одессу.
"Один из крупнейших российских мифов рушится прямо в этой яме. Посмотрите, даже нет метра от современной поверхности - и это разрушает вообще все представления россиян о том, что город Одесса основан Екатериной II и другими подонками, которые здесь создали крепость, тюрьму, ну и, как говорится, все, что было направлено против людей", - отметил Алферов.
Он сообщил, что в нескольких метрах от раскопа вдоль Приморского бульвара сохранилась старинная кладка. По словам историка, её фрагменты могут относиться ещё к античному периоду, что свидетельствует о существовании здесь торгового порта или поселения задолго до средневековых укреплений.
Что нашли археологи в центре Одессы во время раскопок
Историк указал на то, что главная сенсация раскопок - остатки укреплений и предметы быта, которые существенно "старят" историю освоения этой территории. Обнаруженные находки свидетельствуют об активной городской и торговой жизни на месте современной Одессы ещё в доимперскую эпоху.
"Керамика - это главный датирующий материал, ведь люди ели из этих тарелочек, пили из них. Найденная керамика указывает нам в целом на XIV век, что является весомым доказательством существования здесь жизни еще во времена позднего средневековья", - подчеркивает Алферов.
Как на самом деле называлась Одесса до прихода Российской империи
Укрепленное поселение на месте современной Одессы известно в источниках задолго до появления Российской империи. Историк напоминает, что город имеет богатую доимперскую историю, связанную с украинскими и европейскими государственными образованиями.
"Мы с вами знаем, что с XV века здесь существовала крепость Кочубиев (или Кочубий, Хаджибей). Она упоминается в источниках XV века и связана с территориями, которыми в свое время владели Королевство Русь, а позже - Великое княжество Литовское и Русское", - рассказывает Алферов.
Смотрите видео о том, какие раскопки проводят в Одессе возле фуникулера:
Хаджибей упоминается в хрониках именно как крепость и портовое сооружение. На протяжении веков укрепление неоднократно меняло хозяев, пока в конце XVIII века его не штурмовали войска, в составе которых ключевую роль играли украинские казацкие полки.
Какую роль сыграли украинские казаки в истории Хаджибея
По словам Алферова, после разрушения Запорожской Сечи в 1775 году немало казаков переселились на южные земли, которые тогда находились под контролем Османской империи, и основали там ряд поселений. Российские власти же позже нарушили свои обещания и вытеснили часть казачества на Кубань, хотя именно они отвоевали эту территорию.
Почему миф об основании Одессы Екатериной II является фейком
Указ 1794 года касался лишь перестройки и расширения уже существовавшего портового поселения Хаджибей, где на тот момент давно проживало украинское, татарское и греческое население. Примечательно, что имперские власти искусственно привязывали датировку указа к династическим датам - в частности, к дню рождения будущего императора Николая I.
"Таким образом, археология победила мифы. Слава украинскому городу Одесса!" - подытоживает Александр Алферов.
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О личности: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.
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