Его имя скрывали: кем был самый известный одессит в истории и где он сейчас

Историк рассказал о малоизвестном, но выдающемся уроженце Одессы — генерале армии УНР, сыгравшем важную роль в освободительной борьбе Украины.

https://glavred.info/culture/ego-imya-skryvali-kem-byl-samyy-izvestnyy-odessit-v-istorii-i-gde-on-seychas-10752737.html Ссылка скопирована

Новости Одессы — кем был самый известный одессит в истории и где он сейчас

О чем идет речь в материале:

Чем известен Всеволод Змиенко

Где похоронен Змиенко

Когда речь заходит о самых известных одесситах, обычно вспоминают имперских деятелей. Но украинские историки призывают обратить внимание на фигуры, которые на самом деле боролись за украинское государство — и чьи имена долго оставались в тени. Об одном из таких деятелей рассказал украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube.

Главред выяснил, кем был самый известный одессит в истории.

видео дня

Кто на самом деле является самым известным одесситом

Историк сразу отвергает популярные, но спорные фигуры.

"Кто самый известный одессит? Друзья, и если там Екатерина II, и герцог Ришелье, давайте не об этом. Я говорю о реальных украинцах, которые строили украинское государство", — подчеркнул Александр Алферов.

По его словам, речь идет о человеке, сыгравшем важную роль в освободительной борьбе.

Генерал УНР, о котором мало кто знает

Этим одесситом был Всеволод Змиенко.

"И вот здесь лежит тело самого известного одессита в истории освободительной борьбы. Генерал штаба и генерал-хорунжий армии УНР Всеволод Ефимович Змиенко", — отметил историк.

Смотрите видео о самом известном одессите:

Он родился в Одессе в 1886 году и сделал военную карьеру, став боевым офицером еще во время Первой мировой войны.

Какую роль он сыграл в истории Украины

Змиенко был не только военным, но и одним из руководителей украинских воинских формирований.

Он:

был комендантом Одессы в 1918 году;

руководил штабом Третьего армейского корпуса УНР;

работал в системе военной разведки.

"Он руководил Третьим армейским корпусом, только не сегодняшним, а тем корпусом, который существовал во времена Украинской Народной Республики", — пояснил Алферов, назвав его в названии видео "отцом украинской контрразведки".

Трагедия семьи и разделённая жизнь

После поражения освободительной борьбы жизнь генерала резко изменилась.

"В 1919 году он был интернирован польской армией… и в Одессе умерла его жена, и осталось в Одессе трое детей", — рассказал историк.

По словам Алфёрова, двое детей смогли уехать к отцу, но судьба третьего оказалась трагичной.

"Сына Олега, семилетнего мальчика, не удалось переправить… Затем Олег… был арестован в 1938 году за антисоветскую деятельность и где-то исчез", — отметил глава Института национальной памяти.

Почему самый известный одессит похоронен в Варшаве

Последние годы жизни Змиенко провел за границей, поддерживая украинскую диаспору и военные структуры УНР.

"Всю свою дальнейшую жизнь Всеволод Змиенко поддерживал украинскую диаспору, украинских студентов, умер в 1938 году и похоронен в Варшаве", — подчеркнул историк.

Именно там, на православном кладбище, и находится его могила.

Почему о нем молчали годами

Глава Института национальной памяти резюмирует, что имя Змиенко долгое время не было известно широкой общественности из-за советской политики замалчивания украинских военных деятелей.

"На чужбине, потому что тогда мы не отстояли независимость", — подытожил Александр Алферов.

О личности: Александр Алферов Александр Анатольевич Алфёров (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред