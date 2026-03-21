Как Россия украла название своего государства — историк раскрыл тайну Кремля

Историк Владлен Мараев объяснил, как Московия постепенно присвоила себе название "Русь" и на его основе сформировала собственную государственную идентичность.

Как Россия украла название Русь

Каково происхождение названия "Россия"

Происхождение названия современной России и его связь с термином "Русь" уже много веков является предметом исторических споров. Украинский историк и блогер Владлен Мараев в интервью для проекта "Крапивный" на YouTube объясняет, как московские правители постепенно присваивали историческое наследие Киевской Руси и меняли политические титулы, закладывая основу будущего государственного названия.

Как Московия начала присваивать название "Русь"

По словам Владлена Мараева, процесс присвоения названия "Русь" Московией начался значительно раньше, чем принято считать.

"Московия присваивала себе название Русь уже гораздо раньше. Гораздо", — отмечает историк.

Это означает, что еще задолго до появления современной России московские правители начали использовать чужую историческую идентичность в своей титулатуре и государственной риторике.

Когда Московия стала Русью

Одним из ключевых этапов этого процесса, по словам историка, стало правление Ивана Грозного. Именно тогда термин "Русь" начал активно использоваться в официальном государственном языке Московии.

"Ведь еще Иван Грозный называл себя, точнее, присваивал себе название Руси, говорил о Русском царстве", — объясняет Мараев.

Это закреплялось и в официальных документах того времени.

"В Стоглаве 1551 года упоминается Русское царство", — добавляет он.

Еще до Ивана Грозного, как отмечает историк, его дед Иван III также активно использовал эту политическую концепцию.

"И его предшественники Грозного, например, Иван III, его дед, он уже называл себя великим князем всея Руси", – говорит Мараев.

Таким образом, по его словам, происходило не просто использование названия, а фактическое присвоение исторического наследия Киевской Руси.

"То есть он уже полностью присваивал это историческое наследие своей титулатуре, что означало прямые претензии Московии на земли Киева, Чернигова, Волыни, Новгородщины, опять же. Новгородщина — тоже была уничтожена Московией", — объясняет историк.

Как появилось название "Россия"

Отдельно Владлен Мараев обращает внимание на происхождение самого названия современного государства.

"Россия – это не что иное, как Русь, просто немного видоизмененное слово по-гречески", – отмечает он.

Таким образом, современное название государства является трансформацией исторического термина, который имел совершенно иное географическое и культурное происхождение.

О личности: Владлен Мараев Владлен Ростиславович Мараев (25 апреля 1988, Киев) — украинский историк, краевед, видеоблогер. Кандидат исторических наук (2014). Член Национального союза краеведов Украины. Соавтор YouTube-канала "История без мифов", сообщает Википедия. 6 июня 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский наградил Владлена Мараева орденом "За заслуги" III степени.

