На фронте нет прогресса: в ISW раскрыли истинную цель 'перемирия' РФ

Ключевые тезисы:
- Россия использовала "перемирие" для переброски резервов
- Кремль не смог продемонстрировать значительных успехов к 9 мая
- В то же время украинские силы укрепили свои позиции на фронте
Российские оккупационные войска не смогли достичь ни одного значимого оперативного прорыва на фронте в течение последнего года. В то же время Силы обороны Украины усилили успехи зимой и весной. Об этом говорится в отчете Института по изучению войны (ISW).
Отмечается, что даже во время объявленного Россией "перемирия" с 9 по 11 мая боевые действия на отдельных участках фронта продолжались, но общий темп операций несколько снизился.
Аналитики говорят, что режим прекращения огня фактически не имел четко прописанных механизмов контроля и выполнения. Единственным публично озвученным условием был отказ Украины от ударов по Москве во время парада 9 мая, которого Киев придержался.
"Распространенность взаимных обвинений и продолжение локализованной активности с первых часов после объявления прекращения огня подчеркивает тот факт, что прекращение огня без четких механизмов обеспечения выполнения вряд ли будет соблюдено", — говорится в отчете.
Как Россия использовала "перемирие"
В ISW считают, что российские войска могли использовать паузу для ротации, переброски резервов и логистики с целью подготовки к дальнейшим наступательным действиям.
При этом украинская оборона продолжает сдерживать российское наступление и не позволяет Кремлю достичь результатов, которые Москва могла бы преподнести как крупные победы к 9 мая.
Аналитики также отмечают, что с октября 2025 года российские войска не смогли добиться значительного продвижения в районе Константиновки — одного из ключевых направлений фортификационного пояса Украины.
Успехи ВСУ на фронте
В то же время в отчете говорится, что украинские силы достигли наибольших успехов на поле боя со времени операции в Курской области РФ в августе 2024 года.
"ВСУ освободили значительную часть Купянска осенью 2025 года, а также вернули более 400 квадратных километров территории на юге Украины в результате контратак зимой и весной 2026 года. Кроме того, в конце апреля украинские военные освободили несколько населенных пунктов в западной части Запорожской области", — подытожили аналитики.
Что делают россияне во время "перемирия"
Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты пытаются воспользоваться временной паузой в боевых действиях для укрепления своих позиций и восстановления наступательного потенциала.
Он также подчеркнул, что украинские Силы обороны также используют это время для улучшения логистики и проведения собственных ротаций.
Ситуация на фронте — последние новости
Как сообщал Главред, в Харьковской области украинские штурмовики прорвали оборону россиян. Защитники зачистили передний край противника вглубь до ротного опорного пункта.
В 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ заявили, что россияне используют Покровск для накопления сил и техники. К тому же они пытаются прорваться и обойти позиции ВСУ в Гришино. Захват этого населенного пункта сейчас является основной целью оккупантов.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что РФ сосредоточила на Покровском направлении около 106 тысяч военных. Оккупанты наступают фактически по всему фронту и проводят перегруппировку.
Об источнике: Институт изучения войны (ISW)
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
