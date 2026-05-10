На фронте нет прогресса: в ISW раскрыли истинную цель 'перемирия' РФ

Даже во время "перемирия" боевые действия на отдельных участках фронта продолжались.

https://glavred.info/front/na-fronte-net-progressa-v-isw-raskryli-istinnuyu-cel-peremiriya-rf-10763468.html Ссылка скопирована

Как Россия использовала "перемирие" на фронте / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Россия использовала "перемирие" для переброски резервов

Кремль не смог продемонстрировать значительных успехов к 9 мая

В то же время украинские силы укрепили свои позиции на фронте

Российские оккупационные войска не смогли достичь ни одного значимого оперативного прорыва на фронте в течение последнего года. В то же время Силы обороны Украины усилили успехи зимой и весной. Об этом говорится в отчете Института по изучению войны (ISW).

Отмечается, что даже во время объявленного Россией "перемирия" с 9 по 11 мая боевые действия на отдельных участках фронта продолжались, но общий темп операций несколько снизился.

видео дня

Аналитики говорят, что режим прекращения огня фактически не имел четко прописанных механизмов контроля и выполнения. Единственным публично озвученным условием был отказ Украины от ударов по Москве во время парада 9 мая, которого Киев придержался.

"Распространенность взаимных обвинений и продолжение локализованной активности с первых часов после объявления прекращения огня подчеркивает тот факт, что прекращение огня без четких механизмов обеспечения выполнения вряд ли будет соблюдено", — говорится в отчете.

Как Россия использовала "перемирие"

В ISW считают, что российские войска могли использовать паузу для ротации, переброски резервов и логистики с целью подготовки к дальнейшим наступательным действиям.

При этом украинская оборона продолжает сдерживать российское наступление и не позволяет Кремлю достичь результатов, которые Москва могла бы преподнести как крупные победы к 9 мая.

Аналитики также отмечают, что с октября 2025 года российские войска не смогли добиться значительного продвижения в районе Константиновки — одного из ключевых направлений фортификационного пояса Украины.

Успехи ВСУ на фронте

В то же время в отчете говорится, что украинские силы достигли наибольших успехов на поле боя со времени операции в Курской области РФ в августе 2024 года.

"ВСУ освободили значительную часть Купянска осенью 2025 года, а также вернули более 400 квадратных километров территории на юге Украины в результате контратак зимой и весной 2026 года. Кроме того, в конце апреля украинские военные освободили несколько населенных пунктов в западной части Запорожской области", — подытожили аналитики.

Купянск / Инфографика: Главред

Что делают россияне во время "перемирия"

Пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты пытаются воспользоваться временной паузой в боевых действиях для укрепления своих позиций и восстановления наступательного потенциала.

Он также подчеркнул, что украинские Силы обороны также используют это время для улучшения логистики и проведения собственных ротаций.

Ситуация на фронте — последние новости

Как сообщал Главред, в Харьковской области украинские штурмовики прорвали оборону россиян. Защитники зачистили передний край противника вглубь до ротного опорного пункта.

В 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ заявили, что россияне используют Покровск для накопления сил и техники. К тому же они пытаются прорваться и обойти позиции ВСУ в Гришино. Захват этого населенного пункта сейчас является основной целью оккупантов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что РФ сосредоточила на Покровском направлении около 106 тысяч военных. Оккупанты наступают фактически по всему фронту и проводят перегруппировку.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред