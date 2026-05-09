Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как выбирать сладкую клубнику: фермеры раскрыли, на что смотреть при покупке

Инна Ковенько
9 мая 2026, 15:20
google news Подпишитесь
на нас в Google
У фермеров есть простое правило, которое помогает отличить по-настоящему сладкую ягоду.
Как выбирать сладкую клубнику: фермеры раскрыли, на что смотреть при покупке
Как выбрать сладкую клубнику — секрет от фермеров / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Как выбрать сладкую клубнику
  • Какие признаки у сладкой клубники

Клубника часто выглядит привлекательно — большая, яркая, ароматная. Но не каждая ягода оказывается действительно сладкой. Фермеры советуют обращать внимание не только на размер или запах, но и на одну малозаметную деталь, которая поможет безошибочно определить вкус.

Как всегда выбирать сладкую клубнику: правило "tippy top"

Секрет заключается в цвете у плодоножки. Если ягода равномерно красная вплоть до верхушки под зелеными листочками, она будет сладкой и сочной. Это означает, что клубнику собрали вовремя, когда она успела набрать естественную сладость, пишет The Kitchn.

видео дня

Зато светлые или желтоватые участки у плодоножки свидетельствуют о том, что ягоду сорвали рано. Такие плоды остаются менее сладкими, имеют легкую кислинку и не раскрывают полностью свой вкус.

Какую клубнику выбрать в зависимости от потребностей

Выбор зависит и от того, как вы планируете использовать ягоды. Если хотите сразу насладиться свежей сладкой клубникой — берите те, что равномерно красные.

Если же планируете хранить ягоды несколько дней в холодильнике или замариновать их в сахарном сиропе, лучше выбрать плоды с немного более светлыми участками у плодоножки. Они собраны раньше, поэтому дольше остаются твердыми, постепенно выделяют сок и хорошо подходят для кулинарных экспериментов.\

Как правильно хранить продукты в холодильнике инфографика
Как правильно хранить продукты в холодильнике / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: The Kitchn

The Kitchn — лучший независимый сайт о еде в США, который помогает ежемесячной аудитории в 27 миллионов человек чувствовать себя как дома на своих кухнях каждый день. Авторы публикуют статьи о лайфхаках и советах, которые можно применять при приготовлении еды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ягоды клубника лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Готовимся к дальнейшим решениям": Зеленский высказался о вступлении Украины в ЕС

"Готовимся к дальнейшим решениям": Зеленский высказался о вступлении Украины в ЕС

16:32Украина
В Одессе киллер хотел расстрелять офицера: кем оказался задержанный

В Одессе киллер хотел расстрелять офицера: кем оказался задержанный

16:16Украина
Будут ли удары по Киеву в ближайшее время: у Путина сделали новое заявление

Будут ли удары по Киеву в ближайшее время: у Путина сделали новое заявление

15:15Война
Реклама

Популярное

Ещё
Анастасия Волочкова потеряла дочь: что случилось

Анастасия Волочкова потеряла дочь: что случилось

Продукт, о котором все забыли: что в СССР годами ели вместо йогурта

Продукт, о котором все забыли: что в СССР годами ели вместо йогурта

Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может быть продлено - детали

Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может быть продлено - детали

Цены на АЗС полетят вниз: названа новая стоимость дизеля в Украине

Цены на АЗС полетят вниз: названа новая стоимость дизеля в Украине

Колорадский жук исчезнет, а урожай вырастет: что посадить рядом с картошкой

Колорадский жук исчезнет, а урожай вырастет: что посадить рядом с картошкой

Последние новости

16:41

Резкое похолодание с заморозками движется на Львовщину: когда погода изменится

16:32

"Готовимся к дальнейшим решениям": Зеленский высказался о вступлении Украины в ЕС

16:24

Вместо химикатов и спреев: какое садовое растение отпугивает кротов и клещей

16:16

В Одессе киллер хотел расстрелять офицера: кем оказался задержанныйВидео

16:02

Военный назвал даты нового массированного удара РФ — когда может произойти атака

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
15:42

Женщина отказалась от дома ради круиза: что стало настоящим кошмаром

15:33

Орел или решка — как правильно класть деньги под порог, чтобы привлечь богатство

15:20

Как выбирать сладкую клубнику: фермеры раскрыли, на что смотреть при покупке

15:18

Почему 10 мая нельзя копать и пахать: какой церковный праздник

Реклама
15:15

Будут ли удары по Киеву в ближайшее время: у Путина сделали новое заявление

15:07

Когда заработает система штрафных баллов для водителей – в МВД раскрыли детали

14:26

Выдал неожиданную фразу: Путин впервые оценил парад в Москве 9 мая

14:10

Жирные пятна с одежды исчезнут за считанные минуты: гениально простой трюк

14:09

Один куст может защитить весь огород: что хорошо растёт рядом с укропомВидео

13:49

"Шили для королей": как выглядит самая дорогая женская одежда в УкраинеВидео

13:24

Россия перебросила 90-ю танковую дивизию на горячий участок — ДШВ

13:20

Что будет в последние дни перед концом света: как изменятся люди

12:53

Кремль выдвинул новое условие для мира: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Путин

12:39

Не Лев и не Скорпион: астролог назвала лучший знак зодиака

12:28

Украинец купил самую дорогою квартиру в мире: сколько стоит пентхаусВидео

Реклама
12:23

Гороскоп Таро на завтра 10 мая: Овнам - осторожность, Ракам - мудрость

12:19

На Ровенщину надвигается похолодание: синоптики раскрыли, как изменится погода

12:04

Соблюдает ли Россия перемирие на фронте — в ВСУ ответили

12:03

"Не легко": победитель "МастерШеф" рассказал о своей службе в ВСУ

11:51

Китайский гороскоп на завтра, 10 мая: Быкам - жертвы, Тиграм - гибкость

11:50

Старые смартфоны в доме могут стать угрозой: что с ними делать

11:47

Путин выступил на параде в Москве: что он говорил о войнеВидео

11:36

Где кастинг: Потап решил стать следующим "Холостяком"

11:30

Копеечная идея для дома: как сделать стильную люстру из бутылок

11:15

Только не "каприз": как красиво назвать это слово на украинском: знают далеко не все

10:40

Морковь вырастет крупной и сладкой: названы идеальные соседи на грядке

10:02

Трагедия на Черниговщине: российский дрон убил отца и сына - подробности атакиФото

09:49

Перемирие нарушено: РФ атаковала Украину Шахедами и ракетой

09:37

Легендарная британская певица впала в кому

09:24

Как обмануть вредителей без капли химии: лучше цветы для защиты грядкиВидео

08:48

Есть погибшие и раненые: РФ цинично атаковала Днепропетровщину - все о последствиях

08:21

Ситуация обостряется: противник продвинулся на двух ключевых участках фронта

08:18

Путин покинул переговоры, Денисенко объяснил, что это означаетмнение

07:25

Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может быть продлено - детали

06:23

Гороскоп на завтра, 10 мая: Близнецам — расходы, Львам — ответственность

Реклама
05:55

Полтавскую область накроют грозы и дожди: синоптики назвали даты непогоды

05:11

Продукт, о котором все забыли: что в СССР годами ели вместо йогурта

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с тортом за 31 с

03:21

Колорадский жук исчезнет, а урожай вырастет: что посадить рядом с картошкойВидео

03:00

Четырем знакам зодиака вот-вот повезет: удача наконец-то улыбнется

02:17

Как засолить рыбу, чтобы вышла как в ресторане: шеф-повар дал проверенный рецепт

01:52

Только до 18 мая: пять знаков зодиака получат шанс изменить жизнь к лучшему

00:31

Ротация в ВСУ будет по-новому: Сырский сообщил подробности

00:04

Что такое налог на дождь: за что уже платят жители ЕвропыВидео

08 мая, пятница
23:52

Стильные образы для модной мамы: подборка луков от дизайнера

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять