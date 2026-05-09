Как выбирать сладкую клубнику: фермеры раскрыли, на что смотреть при покупке

У фермеров есть простое правило, которое помогает отличить по-настоящему сладкую ягоду.

Как выбрать сладкую клубнику — секрет от фермеров / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Как выбрать сладкую клубнику

Какие признаки у сладкой клубники

Клубника часто выглядит привлекательно — большая, яркая, ароматная. Но не каждая ягода оказывается действительно сладкой. Фермеры советуют обращать внимание не только на размер или запах, но и на одну малозаметную деталь, которая поможет безошибочно определить вкус.

Как всегда выбирать сладкую клубнику: правило "tippy top"

Секрет заключается в цвете у плодоножки. Если ягода равномерно красная вплоть до верхушки под зелеными листочками, она будет сладкой и сочной. Это означает, что клубнику собрали вовремя, когда она успела набрать естественную сладость, пишет The Kitchn.

Зато светлые или желтоватые участки у плодоножки свидетельствуют о том, что ягоду сорвали рано. Такие плоды остаются менее сладкими, имеют легкую кислинку и не раскрывают полностью свой вкус.

Какую клубнику выбрать в зависимости от потребностей

Выбор зависит и от того, как вы планируете использовать ягоды. Если хотите сразу насладиться свежей сладкой клубникой — берите те, что равномерно красные.

Если же планируете хранить ягоды несколько дней в холодильнике или замариновать их в сахарном сиропе, лучше выбрать плоды с немного более светлыми участками у плодоножки. Они собраны раньше, поэтому дольше остаются твердыми, постепенно выделяют сок и хорошо подходят для кулинарных экспериментов.\

Об источнике: The Kitchn The Kitchn — лучший независимый сайт о еде в США, который помогает ежемесячной аудитории в 27 миллионов человек чувствовать себя как дома на своих кухнях каждый день. Авторы публикуют статьи о лайфхаках и советах, которые можно применять при приготовлении еды.

