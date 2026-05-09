Как выбирать сладкую клубнику: фермеры раскрыли, на что смотреть при покупке

Клубника часто выглядит привлекательно — большая, яркая, ароматная. Но не каждая ягода оказывается действительно сладкой. Фермеры советуют обращать внимание не только на размер или запах, но и на одну малозаметную деталь, которая поможет безошибочно определить вкус.
Как всегда выбирать сладкую клубнику: правило "tippy top"
Секрет заключается в цвете у плодоножки. Если ягода равномерно красная вплоть до верхушки под зелеными листочками, она будет сладкой и сочной. Это означает, что клубнику собрали вовремя, когда она успела набрать естественную сладость, пишет The Kitchn.
Зато светлые или желтоватые участки у плодоножки свидетельствуют о том, что ягоду сорвали рано. Такие плоды остаются менее сладкими, имеют легкую кислинку и не раскрывают полностью свой вкус.
Какую клубнику выбрать в зависимости от потребностей
Выбор зависит и от того, как вы планируете использовать ягоды. Если хотите сразу насладиться свежей сладкой клубникой — берите те, что равномерно красные.
Если же планируете хранить ягоды несколько дней в холодильнике или замариновать их в сахарном сиропе, лучше выбрать плоды с немного более светлыми участками у плодоножки. Они собраны раньше, поэтому дольше остаются твердыми, постепенно выделяют сок и хорошо подходят для кулинарных экспериментов.\
Об источнике: The Kitchn
The Kitchn — лучший независимый сайт о еде в США, который помогает ежемесячной аудитории в 27 миллионов человек чувствовать себя как дома на своих кухнях каждый день. Авторы публикуют статьи о лайфхаках и советах, которые можно применять при приготовлении еды.
