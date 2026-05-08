Цены на АЗС полетят вниз: названа новая стоимость дизеля в Украине

Цены на АЗС будут падать так быстро, насколько это позволит ситуация.

Снижение цен на топливо в Украине

В Украине прогнозируют резкое подешевение дизельного топлива

Средняя цена топлива может упасть с 89 до 82 грн/л

Однако не исключен новый скачок цен из-за стоимости нефти

Скоро цены на топливо в Украине резко снизятся. В частности, дизельное топливо может подешеветь на 7 грн/л или даже больше. Об этом сообщил директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

"Водителям приготовиться! Завтра начинаются отгрузки дизельного топлива оптом по 74 грн/л, это соответствует 80-82 грн/л на АЗС в течение 7-10 дней. Для справки, средняя цена на дизель сегодня 89 грн/л", — говорится в сообщении. видео дня

По его словам, причина традиционная — разворот мирового рынка.

"Падать будет настолько быстро, насколько позволит ситуация. Все мечтают вернуться к старым ценам, к "ламповым" 60 грн/л, а лучше – ниже, потому что тогда люди почему-то покупают активнее", – подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что кризис с подорожанием топлива не принес никому ни денег, ни удовольствия.

"Укрнафта увеличила продажи за 2 месяца в 1,5 раза и с третьего месяца в рейтинге розничных продавцов топлива поднялась на первое место. Это означает, что все остальные потеряли объемы. Следовательно, борьба за каждый литр будет еще жестче. Это и является залогом максимальной скорости снижения цен настолько, насколько это только возможно", — подчеркнул Куюн.

В то же время эксперт отметил, что уже утром 8 мая появились новости о подорожании нефти, поэтому он не исключает, что в понедельник прогнозы снова придется переписывать.

Когда топливо может снова подорожать

Член Экономического дискуссионного клуба, заслуженный экономист Украины Олег Пендзин говорил, что в Украине во втором квартале 2026 года ситуация с ценами на топливо будет оставаться в зоне высокой неопределенности.

По его словам, в случае обострения ситуации на мировых рынках и нарушения перемирия на Ближнем Востоке не исключено резкое подорожание топлива.

"Прежде всего может быть преодолена психологическая отметка — 100+ грн за литр дизеля и бензина А-95. Это приведет к новому витку роста стоимости проезда и логистики", — подчеркнул он.

Как сообщал Главред, Кабинет министров Украины продлил срок действия кэшбэка на топливо для населения до 31 мая. Однако правила получения кэшбэка были изменены. Теперь максимальная сумма возврата составит 500 грн в месяц.

Ранее основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин заявлял, что дизель может подешеветь на 2,5-3 гривни за литр, а бензин — на 1-1,5 гривни, но все будет зависеть от ценовой динамики на АЗС государственной компании "Укрнафта".

В то же время директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев говорил, что в ближайшее время топливный рынок не увидит снижения спроса — наоборот, он остается стабильно высоким из-за сезонных факторов. В таких условиях предпосылок для удешевления топлива нет.

О личности: Сергей Куюн Сергей Куюн — директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом — главный редактор журнала "НафтаРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

