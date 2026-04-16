Цепная реакция уже началась: что будет с ценами на продукты и топливо в Украине

Эксперт Геннадий Рябцев объяснил причины сезонного роста спроса на топливо и предупредил, что это может повлиять на цены и инфляцию в дальнейшем.

Что будет с ценами на продукты и топливо в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В ближайшее время на рынке топлива не будет снижения спроса — наоборот, он остается стабильно высоким из-за сезонных факторов. В таких условиях предпосылок для удешевления топлива нет. Об этом в комментарии Главреду рассказал директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев

По его словам, в ближайшее время снижение спроса на топливо не прогнозируется из-за сезонного фактора, ведь продолжается посевная кампания, и именно аграрный сектор остается главным потребителем топлива.

"В апреле их спрос растет примерно на треть по сравнению со среднегодовым уровнем, и они физически не могут отказаться от закупок, даже если вынуждены брать кредиты и влезать в долги. Аналогичная ситуация в транспортном секторе: перевозчики также не могут остановить деятельность. Единственная категория, которая может сократить потребление, — это частные водители, но их доля не является определяющей для рынка", — указал он.

Рябцев отметил, что часть водителей пытается экономить или переходит на более дешевые и зачастую некачественные виды топлива, что может вызывать технические проблемы с транспортом, однако это не оказывает существенного влияния на общий уровень спроса.

Он также подчеркнул, что оснований для снижения цен пока нет, а сохранение высокого спроса при отсутствии дополнительного регулирования может создавать предпосылки для дальнейшего подорожания, при этом рост расходов аграриев и перевозчиков в конечном итоге будет отражаться на стоимости товаров и услуг.

"По завершении сезона эти расходы трансформируются в повышение цен на продукты питания и другие товары, что, в свою очередь, приведет к ускорению инфляции. И хотя впоследствии может возникнуть вопрос о причинах ее роста, фактически эти процессы закладываются уже сейчас — на этапе формирования цен на топливо", — резюмирует он.

Как менялись цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Возможен ли дефицит дизельного топлива — мнение эксперта Как писал Главред, президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук сообщил, что на данный момент дефицита дизельного топлива в Украине нет, однако ситуация постепенно усложняется. Он предупредил, что при сохранении текущих тенденций рынок может вскоре оказаться на грани критического состояния. Также эксперт подчеркнул, что подорожание дизеля неизбежно скажется на стоимости товаров, ведь транспортные расходы входят в их себестоимость. "У Украины нет достаточных стратегических запасов топлива — значительная их часть была утрачена еще в 2022 году. В результате рынок работает с минимальными запасами — фактически на уровне одной недели, то есть почти "с колес". В таких условиях даже при наличии ресурса на внешних рынках Украина вынуждена платить дополнительную премию. Она может достигать около 150-200 долларов за тонну сверх биржевой цены, что существенно удорожает импорт", — резюмирует он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, утром в среду, 15 апреля, на украинских АЗС произошло обновление цен на топливо, в частности на отдельных заправках подорожало дизельное топливо. Это подтверждают результаты мониторинга рынка.

Руководитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин отметил, что, несмотря на относительную стабильность, рынок нефтепродуктов остается уязвимым. По его оценке, уже сейчас наблюдается определенный дефицит, который компенсируется за счет резервов.

Эксперты также считают, что о полноценном дефиците пока говорить рано, однако рынок остается нестабильным и зависимым от внешних факторов. Заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский подчеркнул, что введение фиксированных цен пока не рассматривается, а стоимость топлива может резко меняться под влиянием глобальных процессов и политических заявлений, поскольку цены на нефть способны колебаться даже в течение одного дня.

О личности: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6-го ранга.

