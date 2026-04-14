Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Рынок топлива на грани: прогноз резкого подорожания и вероятности дефицита

Алексей Тесля
14 апреля 2026, 23:25
Если ограничения продлятся в течение двух месяцев или дольше, резервы начнут иссякать, и тогда дефицит станет более ощутимым, считает Дмитрий Леушкин.
Рынок топлива на грани: прогноз резкого подорожания и вероятности дефицита
Прогноз ситуации на рынке топлива / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Важное из заявлений Леушкина:

  • Дефицит топлива может стать более ощутимым
  • Риск дефицита топлива не является значительным

Руководитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин прокомментировал вопрос о ситуации на рынке нефтепродуктов.

"Несмотря на относительную стабильность, рынок остается уязвимым. Он уже сейчас является несколько дефицитным, и этот дефицит покрывается за счет резервов", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

видео дня

Эксперт говорит, что если ограничения продлятся в течение двух месяцев или дольше, эти резервы начнут иссякать, и тогда дефицит станет более ощутимым.

"В такой ситуации возможны два базовых сценария: либо сокращение потребления, либо увеличение добычи. Однако быстро нарастить добычу сложно — даже в странах, обладающих потенциалом, таких как Гайана, это требует времени", - предупредил он.

Собеседник считает, что наиболее вероятным механизмом балансирования станет именно снижение потребления из-за роста цен.

"Это, в свою очередь, может привести к экономическому замедлению или даже рецессии в отдельных странах, прежде всего в Азии — таких как Филиппины, Вьетнам, а также в Австралии и Новой Зеландии. Высокие цены на топливо могут заставить бизнес и население сокращать расходы, в частности на транспорт и авиаперелеты. Таким образом, даже в случае затягивания конфликта мировой рынок, вероятно, не столкнется с резким физическим дефицитом топлива, но сбалансируется на значительно более высоком уровне цен", - добавил Леушкин.

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг
/ инфографика: Главред

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, топливный эксперт говорил, что стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС может вырасти еще на 1 гривну после того, как температура воздуха поднимется выше 0°C.

Политолог Вадим Трюхан подчеркнул, что в ближайшие дни в Украине может подорожать бензин и автомобильный газ. По его мнению, из-за ситуации на Ближнем Востоке бензин в Украине может подорожать не на несколько гривен, а сразу на 5–10 гривен за литр.

О персоне: Дмитрий Леушкин

Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

дизтопливо цены на нефть Дмитрий Леушкин
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять