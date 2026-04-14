Рынок топлива на грани: прогноз резкого подорожания и вероятности дефицита

Важное из заявлений Леушкина:
- Дефицит топлива может стать более ощутимым
- Риск дефицита топлива не является значительным
Руководитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин прокомментировал вопрос о ситуации на рынке нефтепродуктов.
"Несмотря на относительную стабильность, рынок остается уязвимым. Он уже сейчас является несколько дефицитным, и этот дефицит покрывается за счет резервов", - подчеркнул он в комментарии Главреду.
Эксперт говорит, что если ограничения продлятся в течение двух месяцев или дольше, эти резервы начнут иссякать, и тогда дефицит станет более ощутимым.
"В такой ситуации возможны два базовых сценария: либо сокращение потребления, либо увеличение добычи. Однако быстро нарастить добычу сложно — даже в странах, обладающих потенциалом, таких как Гайана, это требует времени", - предупредил он.
Собеседник считает, что наиболее вероятным механизмом балансирования станет именно снижение потребления из-за роста цен.
"Это, в свою очередь, может привести к экономическому замедлению или даже рецессии в отдельных странах, прежде всего в Азии — таких как Филиппины, Вьетнам, а также в Австралии и Новой Зеландии. Высокие цены на топливо могут заставить бизнес и население сокращать расходы, в частности на транспорт и авиаперелеты. Таким образом, даже в случае затягивания конфликта мировой рынок, вероятно, не столкнется с резким физическим дефицитом топлива, но сбалансируется на значительно более высоком уровне цен", - добавил Леушкин.
Цены на топливо - последние новости
Как сообщал Главред, топливный эксперт говорил, что стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС может вырасти еще на 1 гривну после того, как температура воздуха поднимется выше 0°C.
Политолог Вадим Трюхан подчеркнул, что в ближайшие дни в Украине может подорожать бензин и автомобильный газ. По его мнению, из-за ситуации на Ближнем Востоке бензин в Украине может подорожать не на несколько гривен, а сразу на 5–10 гривен за литр.
О персоне: Дмитрий Леушкин
Дмитрий Леушкин - основатель украинской группы компаний Prime, которая занимается транспортными и логистическими услугами. Бизнесмен открыл первые пять собственных АЗС для собственного и партнерского транспорта в 2015 году.
