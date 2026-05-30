Строгие приметы в праздник 30 мая: что можно и нельзя делать

Что нельзя делать 30 мая. Приметы и запреты, которые уберегут от неприятсностей.

Что нельзя делать 30 мая

30 мая церковь почитает память святого преподобного Исаакия. Как сообщает Главред, он долго прожил в пустыни в Сирии. Однажды он услышал призыв Бога и отправился в Константинополь, где продолжались гонения на христиан.

Исаакий убеждал императора прекратить гонения и открыть храмы, но тот не прислушался. Исповедника бросили в темницу, но освободили после того, как сбылось его предсказание о войне с готами.

Что можно делать 30 мая

В этот день можно заниматься работами на огороде. Этот день считается благоприятным для подобного.

В этот день нужно собрать лекарственные травы. Считается, что они обладают целительной силой.

В этот день нужно открыть дверь, чтобы запустить в дом летнее тепло. Это притянет в дом счастье.

Что нельзя делать 30 мая

1. Нельзя 30 мая начинать важные дела. Иначе они могут не увенчаться успехом.

2. Нельзя 30 мая злословить и ссориться. Это может притянуть несчастье на все лето.

3. Нельзя 30 мая стричь волосы и ногти. Предки верили, что это может ухудшить самочувствие.

Приметы 30 мая

Если в этот день ясная погода, то лето будет теплым.

Если в этот день пасмурно, то лето будет дождливым.

Если в этот день ласточки летают низко, то будут осадки.

Если в этот день роса, то лето будет урожайным.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

