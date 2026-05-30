Строгие приметы в праздник 30 мая: что можно и нельзя делать

Что можно узнать:
- Что значит, если в этот день ясно
- Что нужно сделать с дверью в этот день
- Почему нельзя стричь волосы 30 мая
30 мая церковь почитает память святого преподобного Исаакия. Как сообщает Главред, он долго прожил в пустыни в Сирии. Однажды он услышал призыв Бога и отправился в Константинополь, где продолжались гонения на христиан.
Исаакий убеждал императора прекратить гонения и открыть храмы, но тот не прислушался. Исповедника бросили в темницу, но освободили после того, как сбылось его предсказание о войне с готами.
Что можно делать 30 мая
- В этот день можно заниматься работами на огороде. Этот день считается благоприятным для подобного.
- В этот день нужно собрать лекарственные травы. Считается, что они обладают целительной силой.
- В этот день нужно открыть дверь, чтобы запустить в дом летнее тепло. Это притянет в дом счастье.
Что нельзя делать 30 мая
1. Нельзя 30 мая начинать важные дела. Иначе они могут не увенчаться успехом.
2. Нельзя 30 мая злословить и ссориться. Это может притянуть несчастье на все лето.
3. Нельзя 30 мая стричь волосы и ногти. Предки верили, что это может ухудшить самочувствие.
Приметы 30 мая
- Если в этот день ясная погода, то лето будет теплым.
- Если в этот день пасмурно, то лето будет дождливым.
- Если в этот день ласточки летают низко, то будут осадки.
- Если в этот день роса, то лето будет урожайным.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
