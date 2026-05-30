Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Строгие приметы в праздник 30 мая: что можно и нельзя делать

Ангелина Подвысоцкая
30 мая 2026, 04:37
google news Подпишитесь
на нас в Google
Что нельзя делать 30 мая. Приметы и запреты, которые уберегут от неприятсностей.
приметы
Что нельзя делать 30 мая / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день ясно
  • Что нужно сделать с дверью в этот день
  • Почему нельзя стричь волосы 30 мая

30 мая церковь почитает память святого преподобного Исаакия. Как сообщает Главред, он долго прожил в пустыни в Сирии. Однажды он услышал призыв Бога и отправился в Константинополь, где продолжались гонения на христиан.

Исаакий убеждал императора прекратить гонения и открыть храмы, но тот не прислушался. Исповедника бросили в темницу, но освободили после того, как сбылось его предсказание о войне с готами.

видео дня

Что можно делать 30 мая

  • В этот день можно заниматься работами на огороде. Этот день считается благоприятным для подобного.
  • В этот день нужно собрать лекарственные травы. Считается, что они обладают целительной силой.
  • В этот день нужно открыть дверь, чтобы запустить в дом летнее тепло. Это притянет в дом счастье.

Что нельзя делать 30 мая

1. Нельзя 30 мая начинать важные дела. Иначе они могут не увенчаться успехом.

2. Нельзя 30 мая злословить и ссориться. Это может притянуть несчастье на все лето.

3. Нельзя 30 мая стричь волосы и ногти. Предки верили, что это может ухудшить самочувствие.

Приметы 30 мая

  • Если в этот день ясная погода, то лето будет теплым.
  • Если в этот день пасмурно, то лето будет дождливым.
  • Если в этот день ласточки летают низко, то будут осадки.
  • Если в этот день роса, то лето будет урожайным.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
приметы
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовится к новому обстрелу Киева: "Флэш" назвал возможные цели оккупантов

РФ готовится к новому обстрелу Киева: "Флэш" назвал возможные цели оккупантов

04:24Война
Температура опустится до +4 и пойдет дождь: когда в Украину придет потепление

Температура опустится до +4 и пойдет дождь: когда в Украину придет потепление

22:53Синоптик
Дрон РФ ударил по дому в Румынии: детали громкого международного скандала

Дрон РФ ударил по дому в Румынии: детали громкого международного скандала

22:08Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Запутанная головоломка со спичками, которую разгадает не каждый взрослый

Запутанная головоломка со спичками, которую разгадает не каждый взрослый

Какие люди связаны с высшими силами: даты рождения с уникальной энергетикой

Какие люди связаны с высшими силами: даты рождения с уникальной энергетикой

Китайский гороскоп на завтра, 30 мая: Петухам - скандал, Кроликам - широкие жесты

Китайский гороскоп на завтра, 30 мая: Петухам - скандал, Кроликам - широкие жесты

Украинские гимнастки на чемпионате Европы устроили бойкот гимнам РФ и Беларуси

Украинские гимнастки на чемпионате Европы устроили бойкот гимнам РФ и Беларуси

Прохлада в доме без кондиционера: как работает простой греческий трюк

Прохлада в доме без кондиционера: как работает простой греческий трюк

Последние новости

05:25

"Подсыпали и подкладывали": Ольге Сумской пытались навредить

05:00

"Черная полоса" позади: для четырех знаков зодиака заканчиваются тяжелые времена

04:37

Строгие приметы в праздник 30 мая: что можно и нельзя делать

04:24

РФ готовится к новому обстрелу Киева: "Флэш" назвал возможные цели оккупантов

04:14

Догадываются далеко не все: как назвать "рюкзак" на украинском - меткие варианты

Украина возьмется за Москву осенью-зимой, в августе-сентябре полетит наша баллистика – КоваленкоУкраина возьмется за Москву осенью-зимой, в августе-сентябре полетит наша баллистика – Коваленко
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке червяка в яблоке за 12 с

03:33

Можно ли носить фотографию в кошельке — к чему приводит такая привычка

03:22

Гороскоп на июнь 2026: назван везунчик месяца в любви и финансахВидео

02:33

Катастрофа на горизонте: ледник "Судного дня" трещит по швам и грозит коллапсом

Реклама
01:33

Астрологи назвали главных счастливчиков июня — деньги сами идут к ним в руки

00:13

Кондиционер больше не нужен: один фокус моментально охладит спальнюВидео

29 мая, пятница
23:18

Жена Кошевого показала младшую красавицу-дочь

23:15

Может ли РФ "отрезать" Киев: прогноз ударов по ключевой магистрали

23:09

Путин внезапно заявил, что война "идет к завершению"

22:56

Народный артист Украины Малинин: Рыбчинский жестко разнес путиниста

22:53

Температура опустится до +4 и пойдет дождь: когда в Украину придет потепление

22:08

Дрон РФ ударил по дому в Румынии: детали громкого международного скандала

22:00

Нужно ли срывать зеленые плоды с картофеля: как это влияет на урожай

21:52

Младшая дочь Заворотнюк припала к могиле матери

20:58

Взорван центр РЭР врага: детали мощного удара дронов по целям ФСБ

Реклама
20:56

Конец тревогам: какие три знака зодиака обретут полное спокойствие на выходных

20:51

Возле дома лучше не сажать: в какие деревья чаще всего попадает молнияВидео

19:54

Как ещё можно назвать Татьяну на украинском языке — необычные варианты обращений

19:51

Разведка узнала планы врага: Зеленский предупредил о подготовке нового удара РФВидео

19:45

Украина под атакой ракет и дронов: во многих областях объявлена тревога

19:10

Почему Румыния не сбила российский дрон: Невзлин назвал настоящую причинумнение

18:59

Цвета перевернуты или нет: раскрыт секрет флага Украины еще со времен УНРВидео

18:57

Прохлада в доме без кондиционера: как работает простой греческий трюк

18:52

В ПриватБанке отказываются отдавать деньги: что происходит

18:35

Одна добавка в пергамент — и о проблемах с выпечкой можно забыть навсегдаВидео

18:31

Девушка нашла на распродаже старый шкаф и сразу поняла его особенность

18:29

Строительная компания НЕСТ досье

18:24

Принесет в дом негатив: почему не стоит оставлять кольцо после развода

18:21

Любимчик фортуны в июне: кого ждут судьбоносные новости и новая глава жизни

18:01

ВСУ пошли в контрнаступление: Коваленко назвал "горячие" направления фронтаВидео

17:55

"Звучит как "Нам конец": скандальную Приходько напугал гимн Украины

17:46

На дне моря нашли корабль с богатствами, забытыми на 300 лет

17:39

Карьерный взлет и прибыль на целый год: кого ждет невероятная удача с июня 2026Видео

17:31

Экономия в авто без усилий: одна деталь резко снижает расход топливаВидео

17:22

Джеджула показал взрослого сына от Димопулос

Реклама
17:05

Мужчина открыл старый сарай и увидел то, чего совсем не ожидалВидео

17:02

Гороскоп Таро на завтра 30 мая: Тельцам - урок, Раку - важная покупка

16:56

Влупил 4-балльный шторм: когда закончится магнитная буря

16:56

По всему Уралу и в 20 регионах РФ объявлена ​​ракетная опасность: есть попадание

16:39

Сумка под обувь — уже неактуально: как правильно сочетать вещи в образеВидео

16:31

Резкий скачок курса евро: новый курс валют на 1 июня

16:25

Посадили один раз — урожай собирают годами: какие овощи почти не требуют уходаВидео

16:19

О комарах можно забыть на все лето: какой запах насекомые не переносят

15:53

Запутанная головоломка со спичками, которую разгадает не каждый взрослый

15:36

Женщина переехала в "страну мечты" и быстро разочаровалась

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять