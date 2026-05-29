Разведка узнала планы врага: Зеленский предупредил о подготовке нового удара РФ

Воздушные силы и другие защитники неба будут работать 24/7, рассказал президент.

Президент предупредил о подготовке удара РФ

РФ готовит новый массированный удар по Украине

Воздушные силы и другие защитники неба будут работать 24/7

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией от разведки о подготовке страной-агрессором РФ нового массированного удара.

Такое заявление глава государства сделал в ходе своего традиционного вечернего обращения, опубликованного в Telegram.

"У нас есть информация от разведки о подготовке Россией нового массированного удара. Пожалуйста, учитывайте воздушные тревоги – берегите жизнь. Наши оперативные службы подготовлены, Воздушные силы и другие защитники неба будут работать 24/7, как и всегда. Тематика ПВО, необходимость и в дальнейшем помогать Украине с защитой неба – это ключевой наш приоритет ", – сказал Зеленский.

Угроза удара РФ: в ЕС сделали важное заявление

Несмотря на угрозы со стороны России, представители Европейского Союза не собираются покидать украинскую столицу. Об этом сообщила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

По её словам, рекомендации иностранцам оставить Киев не повлияют на работу европейских дипломатов. Евросоюз намерен и дальше продолжать свою деятельность в Украине без изменений.

Ранее сообщалось о том, что разведка заранее узнает о массированных ударах РФ. Украинская и американская разведки в ряде случаев получают информацию о подготовке таких ударов ещё за несколько дней до их начала.

Напомним, Главред писал, что Россия ночью 24 мая осуществила массированную комбинированную атаку по Украине, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты, гиперзвуковые "Кинжалы" и ударные дроны. Наиболее мощные удары пришлись на Киев и Киевскую область.

Как сообщалось, РФ готовит новый массированный обстрел. Кремль делает ставку на комбинированные атаки — сочетание ракет и большого количества дронов, предупредил Анатолий Храпчинский.

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

