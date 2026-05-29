Путинистка Полина Гагарина кошмарит европейцев за санкции: что она вытворяет

Алена Кюпели
29 мая 2026, 15:09
Российская певица Полина Гагарина считает, что с нее должны снять санкции, несмотря на ее поддержку войны.
Полина Гагарина страдает из-за санкций ЕС
Полина Гагарина страдает из-за санкций ЕС

Европейский суд общей юрисдикции официально зарегистрировал иск российской певицы, которая поддерживает военное вторжение террористической России в Украину - Полины Гагариной против Совета Европейского союза.

Об этом сообщила пресс-служба судебной инстанции, которую цитируют российские пропагандисты.

Согласно заявлению, документы были приняты к рассмотрению 25 мая. Артистка пытается оспорить включение своего имени в 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Отметим, что это уже вторая попытка певицы добиться отмены ограничений для себя и своих песен.

Первый иск Гагарина подала еще в 2024 году. Однако на сегодняшний день решение по тому делу так и не вынесено, разбирательство продолжается.

"Я бы спокойно отнеслась к наложенным на меня санкциям, если бы мне не заблокировали те музыкальные площадки, где я могла свободно выкладывать свою музыку для моих слушателей. Именно поэтому я подала жалобу в суд по правам человека", - жалуется путинистка.

Несмотря на отсутствие результата по первому обращению, юристы звезды инициировали новый процесс.

Гагарина попала под 14-й пакет санкций ЕС 24 июня 2024 года за поддержку террориста Путина и нападения на мирную Украину. Вместе с ней в перечень вошли певец SHAMAN (Ярослав Дронов), актер и телеведущий Вячеслав Манучаров, актер Иван Охлобыстин, телеведущая и депутат Мосгордумы Мария Киселева, а также журналист и издатель Арам Габрелянов. В официальных документах ЕС указывалось, что все эти лица обвиняются в поддержке политики российских властей, посещении оккупированных регионов России и пропаганде "российских ценностей". Формальным поводом для включения Гагариной в санкционный список стало ее участие в концерте, посвященном десятилетию оккупации Крыма Россией.

В результате санкций артистке запретили въезд в страны Евросоюза и транзит через их территории, а европейским компаниям — любые финансовые операции с ней. Кроме того, как пояснила сама Гагарина, ее музыкальные произведения были заблокированы на всех международных платформах.

Полина Гагарина о войне

Полина Гагарина поддерживает путинский режим и занимается пропагандой, поддерживает войну России против Украины.

Напрямую певица не высказывается по поводу войны в Украине, но активно принимает участие в концертах в поддержку "СВО" и дает концерты в Крыму. В частности, выступала на путинском пропагандистском концерте "Za Россию!" 18 марта 2022 года, поддержавшего оккупацию Крыма и убийства украинцев.

О персоне: Полина Гагарина

Полина Гагарина - российская эстрадная певица, композитор, фотомодель, актриса кино, озвучивания и дубляжа. Стала знаменитой после "Фабрики звезд".

Поддерживает террориста Путина и военное вторжение России в мирную Украину.

