Запутанная головоломка со спичками, которую разгадает не каждый взрослый

Головоломки со спичками не только заостряют арифметические навыки, но и улучшают когнитивную гибкость, пространственное мышление и внимание к деталям.
В Jagran Josh поделились запутанной головоломкой со спичками. Для решения математического уравнения нужно переместить только одну спичку. Время на решение задачи ограничено — нужно справиться всего за 8 секунд.
Головоломки со спичками требуют наблюдательности и логического мышления, пишет Главред.
Нужно перемещать, добавлять или убирать спички, чтобы данное уравнение стало правильным.
Кроме того, из-за временных ограничений эта головоломка требует точности и скорости.
Вам нужно сосредоточить все свое внимание. Это может помочь лучше распознавать закономерности и устанавливать логические связи.
Если вам удалось разгадать эту головоломку — у вас, несомненно, исключительный IQ и невероятная способность мыслить нестандартно.
Решение заключается в том, что число 8 можно превратить в 0, тогда новое уравнение будет выглядеть "0+9=9", что является правильным ответом.
Если вам нравятся такие задачи, у нас есть и другие головоломки. Например, в математическом уравнении "0+3=5" нужно переместить только одну спичку, чтобы пример был правильным. На выполнение отводится всего 9 секунд.
Об источнике: Jagran Josh
Jagran Josh – это индийский веб-сайт, освещающий темы, связанные с образованием, трудоустройством и конкурсными экзаменами. Он также делится интересными тестами и головоломками, которые помогают развить критическое мышление и внимательность, пишет Википедия.
