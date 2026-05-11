Хитрая головоломка со спичками, с которой дети справляются лучше, чем взрослые

Головоломки со спичками — это своеобразные тесты на IQ.

Сложная головоломка со спичками / фото: jagranjosh

Головоломки не только бросают вызов мозгу, но и проверяют логическое мышление, наблюдательность и даже IQ. Они идеально подходят как для детей, так и для взрослых.

В jagranjosh поделились интересной головоломкой со спичками. Для решения математического уравнения нужно переместить только одну спичку. Время на решение задачи ограничено – нужно уложиться в 9 секунд.

Переставьте только одну спичку / фото: jagranjosh

Головоломка построена на математическом уравнении, которое выглядит как "0+3=5", что неверно, пишет Главред.

Внимательно рассмотрите изображение, используйте основные арифметические операции и IQ для решения.

Вам нужно сосредоточить свое внимание и думать быстрее. Это может помочь лучше распознавать закономерности и устанавливать логические связи.

У вас острый IQ, если вы смогли решить головоломку всего за 9 секунд. Весь секрет заключается в том, что 0 можно превратить в 8, переместив одну спичку из знака "+". Тогда новое уравнение будет 8-3=5, что является правильным ответом.

Решение головоломки / фото: jagranjosh

Что такое головоломки? Головоломка — задача, для решения которой, как правило, требуется сообразительность, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т. п.) и механические, пишет Википедия.

