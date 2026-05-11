Уксус против мышей: как использовать кухонное средство для защиты дома и сада

Мыши не переносят запах уксусной кислоты. Эксперты рассказали, как с помощью уксуса избавиться от грызунов в доме, на чердаке и в саду.

Как избавиться от мышей с помощью уксуса

Появление грызунов в доме или в саду — неприятная проблема, которую часто решают с помощью яда или ловушек. Однако специалисты советуют обратить внимание на натуральное средство, которое есть почти на каждой кухне, — белый уксус. Его резкий запах действует на мышей как естественный отпугиватель.

Как сообщает Martha Stewart, уксусная кислота слишком сильна для чувствительного обоняния грызунов. Это заставляет их держаться подальше от мест, где пахнет этим продуктом.

Как уксус помогает избавиться от мышей на кухне

Мышей привлекают запахи еды, даже если самой еды на столе нет. Уксус помогает полностью стереть эти "ароматные следы".

Президент компании Black Pest Prevention и специалист по борьбе с вредителями Николь Карпентер объясняет:

Когда вы используете уксус для мытья кухонных столешниц, полок в кладовой и участков под приборами, вы удаляете пищевые ароматы, которые делают эти места привлекательными для мышей.

Для этого нужно просто смешать уксус с водой в равных частях и протереть поверхности. Это также полезно, если мыши уже были в доме — уксус уничтожит их собственные запахи, по которым они ориентируются.

Зачем класть ватные шарики с уксусом возле щелей

Если вы закрываете дыры в стенах герметиком или пеной, мыши могут попытаться прогрызть их еще до того, как материал застынет.

Николь Карпентер советует:

Замачивание ватных шариков в уксусе и размещение их возле отверстий может отпугнуть мышей до затвердевания герметика. В этом случае уксус уменьшает вероятность того, что мыши подойдут или потревожат свежую изоляцию.

Почему уксус эффективен в гаражах и на чердаках

В больших помещениях, где мыши чувствуют себя хозяевами, обычного распыления может быть недостаточно. Там лучше использовать уксус в чистом виде.

Основатель компании Pro Active Pest Control Кайл Тернер отмечает:

Концентрация в миске сильнее и длится дольше, чем при опрыскивании. Чистый уксус особенно хорошо работает, потому что у мышей чрезвычайно чувствительное обоняние, и уксусная кислота для них слишком тяжелая.

Как использовать уксус в саду и на огороде

Мышей часто привлекают грядки и компостные ямы. Уксус может помочь и здесь, но нужно быть осторожными.

Кайл Тернер советует распылять разбавленный уксус по краям грядок:

Мышей привлекают и грядки, и компостные ямы, а уксус нарушает их запаховые следы.

Не брызгайте уксусом на сами растения, так как они могут погибнуть. Также помните, что на улице запах исчезает уже через 4–8 часов, поэтому процедуру нужно повторять часто.

Как защитить уличную мебель от грызунов

Зимой грызуны ищут теплое место для гнезд и часто выбирают садовые кресла или диваны. Чтобы этого не произошло, Кайл Тернер рекомендует:

Один из способов отпугнуть мышей на вашем крыльце или патио — почистить уличную мебель смесью уксуса и воды перед зимой.

Перед этим обязательно проверьте, можно ли чистить ткань вашей мебели уксусом, чтобы не испортить материал.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отработанные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

