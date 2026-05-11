Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Уксус против мышей: как использовать кухонное средство для защиты дома и сада

Марина Иваненко
11 мая 2026, 17:59обновлено 11 мая, 20:06
google news Подпишитесь
на нас в Google
Мыши не переносят запах уксусной кислоты. Эксперты рассказали, как с помощью уксуса избавиться от грызунов в доме, на чердаке и в саду.
Как избавиться от мышей с помощью уксуса
Как избавиться от мышей с помощью уксуса / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете

  • Почему мыши не переносят запах уксуса
  • Как правильно использовать уксус
  • Почему уксусом нельзя опрыскивать растения

Появление грызунов в доме или в саду — неприятная проблема, которую часто решают с помощью яда или ловушек. Однако специалисты советуют обратить внимание на натуральное средство, которое есть почти на каждой кухне, — белый уксус. Его резкий запах действует на мышей как естественный отпугиватель.

Как сообщает Martha Stewart, уксусная кислота слишком сильна для чувствительного обоняния грызунов. Это заставляет их держаться подальше от мест, где пахнет этим продуктом.

видео дня

Как уксус помогает избавиться от мышей на кухне

Мышей привлекают запахи еды, даже если самой еды на столе нет. Уксус помогает полностью стереть эти "ароматные следы".

Президент компании Black Pest Prevention и специалист по борьбе с вредителями Николь Карпентер объясняет:

Когда вы используете уксус для мытья кухонных столешниц, полок в кладовой и участков под приборами, вы удаляете пищевые ароматы, которые делают эти места привлекательными для мышей.

Для этого нужно просто смешать уксус с водой в равных частях и протереть поверхности. Это также полезно, если мыши уже были в доме — уксус уничтожит их собственные запахи, по которым они ориентируются.

Зачем класть ватные шарики с уксусом возле щелей

Если вы закрываете дыры в стенах герметиком или пеной, мыши могут попытаться прогрызть их еще до того, как материал застынет.

Николь Карпентер советует:

Замачивание ватных шариков в уксусе и размещение их возле отверстий может отпугнуть мышей до затвердевания герметика. В этом случае уксус уменьшает вероятность того, что мыши подойдут или потревожат свежую изоляцию.

Видео о том, как избавиться от мышей и других грызунов, можно посмотреть здесь:

Почему уксус эффективен в гаражах и на чердаках

В больших помещениях, где мыши чувствуют себя хозяевами, обычного распыления может быть недостаточно. Там лучше использовать уксус в чистом виде.

Основатель компании Pro Active Pest Control Кайл Тернер отмечает:

Концентрация в миске сильнее и длится дольше, чем при опрыскивании. Чистый уксус особенно хорошо работает, потому что у мышей чрезвычайно чувствительное обоняние, и уксусная кислота для них слишком тяжелая.

активность вредителей, вредители инфографика
активность вредителей, вредители инфографика / Инфографика: Главред

Как использовать уксус в саду и на огороде

Мышей часто привлекают грядки и компостные ямы. Уксус может помочь и здесь, но нужно быть осторожными.

Кайл Тернер советует распылять разбавленный уксус по краям грядок:

Мышей привлекают и грядки, и компостные ямы, а уксус нарушает их запаховые следы.

Не брызгайте уксусом на сами растения, так как они могут погибнуть. Также помните, что на улице запах исчезает уже через 4–8 часов, поэтому процедуру нужно повторять часто.

Как защитить уличную мебель от грызунов

Зимой грызуны ищут теплое место для гнезд и часто выбирают садовые кресла или диваны. Чтобы этого не произошло, Кайл Тернер рекомендует:

Один из способов отпугнуть мышей на вашем крыльце или патио — почистить уличную мебель смесью уксуса и воды перед зимой.

Перед этим обязательно проверьте, можно ли чистить ткань вашей мебели уксусом, чтобы не испортить материал.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отработанные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
мыши огород интересные новости уксус сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Буданов оценил подготовку переговоров Зеленского с Путиным и назвал условие

Буданов оценил подготовку переговоров Зеленского с Путиным и назвал условие

19:46Украина
"Давно готовились": названы сроки нового массированного удара России по Украине

"Давно готовились": названы сроки нового массированного удара России по Украине

19:12Война
Почему парад в Москве прошел без военной техники: Коваленко раскрыл причину

Почему парад в Москве прошел без военной техники: Коваленко раскрыл причину

18:43Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Грабителям понадобятся минуты: эксперт назвал тайники, которые находят первыми

Грабителям понадобятся минуты: эксперт назвал тайники, которые находят первыми

Микроволновка уходит в прошлое: 5 альтернатив, которые изменят правила на кухне

Микроволновка уходит в прошлое: 5 альтернатив, которые изменят правила на кухне

Что нужно сделать в праздник 12 мая: важные приметы

Что нужно сделать в праздник 12 мая: важные приметы

Переломный этап в жизни трех знаков зодиака: что для них приготовила судьба

Переломный этап в жизни трех знаков зодиака: что для них приготовила судьба

РФ готовит массированный удар после "перемирия": каким городам грозит атака

РФ готовит массированный удар после "перемирия": каким городам грозит атака

Последние новости

20:05

Золотое правило полива огурцов: урожай будет обильным и не будет горчить

19:46

Буданов оценил подготовку переговоров Зеленского с Путиным и назвал условие

19:12

"Давно готовились": названы сроки нового массированного удара России по Украине

19:10

"Путину достаточно одного решения": Невзлин о фальшивом перемирии Кремлямнение

19:06

Штормовой ветер и сильные грозы: настоящая непогода надвигается на Тернопольщину

Вадим Галайчук: Цель Украины — получить полное членство в ЕС к 2030 годуВадим Галайчук: Цель Украины — получить полное членство в ЕС к 2030 году
18:55

В Германии снимают сериал о ранних годах The Beatles - кто сыграет "битлов"

18:43

Почему парад в Москве прошел без военной техники: Коваленко раскрыл причинуВидео

18:33

Грозы, град и шквалы надвигаются на Львовщину: когда ожидается опасная погода

18:31

Уменьшилось ли давление РФ: в ВСУ рассказали о реальном положении дел на фронте

Реклама
18:19

"Обретаем независимость": Украина имеет свои ракеты, похожие на Taurus – Федоров

18:13

Какое украинское мужское имя имеет языческие корни: оно до сих пор популярно

18:12

Погода готовит сюрприз для Черкасской области: когда ударят ливни и грозы

17:59

Уксус против мышей: как использовать кухонное средство для защиты дома и сада

17:37

Посадка томатов в открытый грунт: что добавить в лунку для закаливания корнейВидео

17:22

Известный украинский телеведущий выехал в РФ и получил гражданство - журналист

17:20

Без штрафов и ограничений: какую рыбу можно ловить в маеВидео

17:19

Не Трамп: Путин продвигает нового переговорщика для завершения войны, в чем угроза

17:08

Муравьи и тля боятся его как огня: какое растение следует посадить для защиты сада

17:08

Воет или роет ямы: о каких бедах предупреждает поведение собаки

17:06

Таро прогноз на июнь 2026: один знак зодиака ждут большие деньгиВидео

Реклама
16:32

На Украину обрушится грозовой шторм: какие регионы предупредили об опасности

16:27

Гривня резко полетела вниз: новый курс валют на 12 мая

16:07

Почему нужно регулярно сыпать соду в раковину: забытый, но эффективный лайфхакВидео

15:55

Будет богатый урожай: как подготовить почву к посеву и чем удобрятьВидео

15:49

Дожди и грозы надвигаются на Житомирскую область: когда погода резко ухудшится

15:46

В Киеве все меньше рассчитывают на США в вопросе прекращения войны - NYT

15:40

РФ готовит массированный удар после "перемирия": каким городам грозит атака

14:58

Редкий духовный дар: в какие дни рождаются люди с "сверхчувствительностью"

14:55

Ни в коем случае не "будь здоров" — как правильно ответить на чихание на украинскомВидео

14:46

В Украину идут дожди с похолоданием – какая погода будет в ближайшие дни

14:27

Евровидение 2026: LELÉKA появилась на бирюзовой дорожкеВидео

14:01

Гороскоп Таро на завтра 12 мая: Близнецам - тишина, Стрельцу - праздновать

13:54

Кто из водителей проедет первым: каверзный тест по ПДД сбивает с толку многихВидео

13:46

Муж Лорак красиво опустил певицу на Мальдивах: видео попало в сетьВидео

13:43

Спелое или испорченное: как за 10 секунд проверить зрелость авокадо

13:40

Деревья, которые поглощают негатив: под чем постоять, если плохоВидео

13:25

Обмен "1000 на 1000" и встреча с Путиным: Зеленский раскрыл детали переговоров

13:25

Худее скелета: изможденная жена Цекало показала свое тело

13:21

"Уже уехала": Кошевой впервые рассказал, в какой стране учится его дочь

12:53

Открытие Евровидения 2026: какими эмоциями поделилась LELEKA

Реклама
12:41

Украина на Евровидении: главные триумфы и болезненные пораженияВидео

12:29

Это вызов: Лилия Ребрик рассказала, как ее приняли в "Дизель Шоу"

12:27

"Это переломный момент": Украина перехватила инициативу в войне - The Economist

12:26

Никакой не "шалфей": как правильно назвать растение на украинском языке

12:22

Киев поддержал постепенную интеграцию в ЕС, но есть условие: нардеп раскрыл детали

12:20

Демобилизация и высокие выплаты станут реальностью: СМИ раскрыли детали реформы

12:01

В какие дни нужно сжигать лавровый лист: мольфар рассказал о ритуалахВидео

11:29

Почему 12 мая не стоит делиться своими планами: какой церковный праздник

11:09

Когда Украина в последний раз расширяла свои границы: какая задача ставиласьВидео

11:02

Гороскоп на завтра, 12 мая: Весам — облегчение, Рыбам — неожиданность

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять