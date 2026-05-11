Демобилизация и высокие выплаты станут реальностью: СМИ раскрыли детали реформы

Главное:
- В Украине планируют контракты с фиксированными сроками
- Предусматривается повышение зарплат и новые боевые надбавки "10/20/40"
- После контракта — демобилизация или отсрочка
В Украине готовят масштабную реформу системы мобилизации и службы в ВСУ. Она предусматривает введение контрактов с фиксированными сроками, новую систему боевых выплат и реорганизацию ТЦК. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в правительстве, Минобороны и Офисе президента.
Концепцию реформы планируют доработать до конца мая 2026 года. После этого ее оформят в виде правительственных решений и законопроектов.
Контракты с четкими сроками службы
По данным собеседников издания, Министерство обороны, Генштаб и Офис президента уже согласовали базовый контрактный подход к демобилизации. Предусматривается введение трех типов контрактов с четко определенной продолжительностью службы и возможностью выбора должностей — как боевых, так и тыловых.
Проект реформы предусматривает три типа контрактов:
- до 10 месяцев — для действующих военных на боевых должностях;
- до 14 месяцев — для новобранцев на боевых должностях;
- до 2 лет — для тыловых и специализированных должностей.
По окончании контракта военные смогут демобилизоваться или получить отсрочку до нового призыва. Также будет разрешено повторное заключение контрактов, но предыдущий срок службы не будет засчитываться в новый договор, хотя и будет влиять на продолжительность отсрочки.
Новая система выплат
Отдельно предусмотрено изменение системы денежного обеспечения. Минимальную зарплату военных в тылу планируют повысить с 20 до 30 тысяч гривен, а выплаты командирам разных уровней — удвоить.
Для боевых контрактов предлагается система вознаграждений "10/20/40":
- 10 тыс. грн в день — за пребывание на позиции;
- 20 тыс. грн — за штурмовые и контрнаступательные действия;
- 40 тыс. грн — за активные наступательные операции.
В итоге пехотинцы, постоянно задействованные в боевых задачах, могут получать 250–400 тыс. грн в месяц. Также планируется установление предельных ограничений выплат, чтобы избежать злоупотреблений, а начисление будет осуществляться на основании приказов командиров частей.
В то же время часть положений реформы еще обсуждается, а финансирование реформы остается открытым вопросом, поскольку речь идет о десятках миллиардов гривен дополнительных расходов.
Как могут изменить подход к мобилизации - мнение нардепа
Нардеп Сергей Нагорняк в эфире Новини.Live заявил, что в Украине могут пересмотреть подход к бронированию работников. Сотрудники ТЦК и СП могут получить полномочия мобилизовывать даже забронированных сотрудников предприятий.
По его словам, такой шаг рассматривается из-за дефицита личного состава в армии, а частичное снятие бронирования может стать одним из вариантов доукомплектования войск.
"Не от хорошей жизни такие решения принимает правительство", - отметил Нагорняк.
Он также подчеркнул, что на предприятиях есть специалисты без ограничений по состоянию здоровья, а ранее правительство пыталось сохранить критически важные кадры, в частности из-за ситуации в энергетике.
Как сообщал Главред, Министерство обороны Украины готовит масштабную реформу системы рекрутинга и службы в Силах обороны. По его словам, первые 10 из 30 проектов в рамках комплексной реформы уже почти готовы к запуску, а детали будут обнародованы позже.
Также 1 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте реформы Сил обороны, которая должна изменить систему управления, финансирования и комплектования армии. Первые результаты ожидаются уже в июне.
Кроме того, вместо ТЦК и СП могут появиться "Офисы резерва+", которые разделят функции мобилизации и социального сопровождения. По новой модели, офисы комплектования будут отвечать за учет военнообязанных, рекрутинг и оформление на службу. Отдельно предлагается создать хабы для прохождения ВЛК и определения годности.
Об источнике: Украинская правда
"Украинская правда" — украинское общественно-политическое интернет-СМИ, основанное Георгием Гонгадзе в апреле 2000 года. После смерти Гонгадзе в сентябре 2000 года редакцию возглавила соучредительница издания Елена Притула, которая оставалась главным редактором "Украинской правды" до 2014 года, пока не передала должность Севгиль Мусаевой. В мае 2021 года новым владельцем издания стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, пишет Википедия.
