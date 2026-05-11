Демобилизация и высокие выплаты станут реальностью: СМИ раскрыли детали реформы

Реформа мобилизации предлагает систему выплат "10/20/40", при которой каждый день активного наступления будет оцениваться в десятки тысяч гривен.

Правительство готовит революционные изменения для армии

В Украине планируют контракты с фиксированными сроками

Предусматривается повышение зарплат и новые боевые надбавки "10/20/40"

После контракта — демобилизация или отсрочка

В Украине готовят масштабную реформу системы мобилизации и службы в ВСУ. Она предусматривает введение контрактов с фиксированными сроками, новую систему боевых выплат и реорганизацию ТЦК. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в правительстве, Минобороны и Офисе президента.

Концепцию реформы планируют доработать до конца мая 2026 года. После этого ее оформят в виде правительственных решений и законопроектов.

Контракты с четкими сроками службы

По данным собеседников издания, Министерство обороны, Генштаб и Офис президента уже согласовали базовый контрактный подход к демобилизации. Предусматривается введение трех типов контрактов с четко определенной продолжительностью службы и возможностью выбора должностей — как боевых, так и тыловых.

Проект реформы предусматривает три типа контрактов:

до 10 месяцев — для действующих военных на боевых должностях;

до 14 месяцев — для новобранцев на боевых должностях;

до 2 лет — для тыловых и специализированных должностей.

По окончании контракта военные смогут демобилизоваться или получить отсрочку до нового призыва. Также будет разрешено повторное заключение контрактов, но предыдущий срок службы не будет засчитываться в новый договор, хотя и будет влиять на продолжительность отсрочки.

Новая система выплат

Отдельно предусмотрено изменение системы денежного обеспечения. Минимальную зарплату военных в тылу планируют повысить с 20 до 30 тысяч гривен, а выплаты командирам разных уровней — удвоить.

Для боевых контрактов предлагается система вознаграждений "10/20/40":

10 тыс. грн в день — за пребывание на позиции;

20 тыс. грн — за штурмовые и контрнаступательные действия;

40 тыс. грн — за активные наступательные операции.

В итоге пехотинцы, постоянно задействованные в боевых задачах, могут получать 250–400 тыс. грн в месяц. Также планируется установление предельных ограничений выплат, чтобы избежать злоупотреблений, а начисление будет осуществляться на основании приказов командиров частей.

В то же время часть положений реформы еще обсуждается, а финансирование реформы остается открытым вопросом, поскольку речь идет о десятках миллиардов гривен дополнительных расходов.

Как могут изменить подход к мобилизации - мнение нардепа

Нардеп Сергей Нагорняк в эфире Новини.Live заявил, что в Украине могут пересмотреть подход к бронированию работников. Сотрудники ТЦК и СП могут получить полномочия мобилизовывать даже забронированных сотрудников предприятий.

По его словам, такой шаг рассматривается из-за дефицита личного состава в армии, а частичное снятие бронирования может стать одним из вариантов доукомплектования войск.

"Не от хорошей жизни такие решения принимает правительство", - отметил Нагорняк.

Он также подчеркнул, что на предприятиях есть специалисты без ограничений по состоянию здоровья, а ранее правительство пыталось сохранить критически важные кадры, в частности из-за ситуации в энергетике.

Как сообщал Главред, Министерство обороны Украины готовит масштабную реформу системы рекрутинга и службы в Силах обороны. По его словам, первые 10 из 30 проектов в рамках комплексной реформы уже почти готовы к запуску, а детали будут обнародованы позже.

Также 1 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте реформы Сил обороны, которая должна изменить систему управления, финансирования и комплектования армии. Первые результаты ожидаются уже в июне.

Кроме того, вместо ТЦК и СП могут появиться "Офисы резерва+", которые разделят функции мобилизации и социального сопровождения. По новой модели, офисы комплектования будут отвечать за учет военнообязанных, рекрутинг и оформление на службу. Отдельно предлагается создать хабы для прохождения ВЛК и определения годности.

Об источнике: Украинская правда "Украинская правда" — украинское общественно-политическое интернет-СМИ, основанное Георгием Гонгадзе в апреле 2000 года. После смерти Гонгадзе в сентябре 2000 года редакцию возглавила соучредительница издания Елена Притула, которая оставалась главным редактором "Украинской правды" до 2014 года, пока не передала должность Севгиль Мусаевой. В мае 2021 года новым владельцем издания стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, пишет Википедия.

