Мобилизация и военное положение в Украине продлены — объявлены сроки

Юрий Берендий
30 апреля 2026, 14:57
В Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 дней — до начала августа 2026 года.
Мобилизация и военное положение в Украине — Зеленский подписал законы

О чем идет речь в материале:

  • Зеленский продлил срок действия военного положения и мобилизации в Украине
  • Режим военного положения и мобилизации в Украине будет действовать до 2 августа 2026 года

Сегодня, 30 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине еще на три месяца. Об этом говорится в карточке законопроектов № 15197 и № 15198 на сайте Верховной Рады Украины.

Эти документы предусматривают утверждение указов президента от 27 апреля 2026 года.

Согласно законопроектам № 15197 и № 15198, действие военного положения и всеобщей мобилизации предлагается продлить с 4 мая 2026 года еще на 90 дней.

В частности, законопроект № 15197 касается указа № 342/2026 о продлении военного положения, который после принятия парламентом должен быть немедленно обнародован и вступить в силу с момента публикации.

В свою очередь, законопроект №15198 предусматривает утверждение указа №343/2026 о продлении срока всеобщей мобилизации, который должен вступить в силу с 4 мая.

Таким образом, действие военного положения и всеобщей мобилизации продлено до 2 августа 2026 года.

Ранее Верховная Рада одобрила соответствующие законопроекты, поддержав решение президента 315 и 304 голосами соответственно.

Верховная Рада Украины / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 27 апреля в Верховную Раду Украины были внесены законопроекты, предусматривающие утверждение указов о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

В то же время вопрос снижения мобилизационного возраста рассматривается как потенциально эффективный, однако требует осторожного и взвешенного подхода, отметил военный журналист и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Также отмечается, что длительное пребывание военных на позициях без надлежащего отдыха негативно влияет на их эффективность, поэтому служба должна иметь четко определенные сроки, ориентировочно 2–3 года. Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Об источнике: Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины (ВРУ) — единственный законодательный орган государственной власти Украины, имеющий коллегиальную структуру и состоящий из 450 народных депутатов Украины, избираемых сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

