Когда в Украине отменят военное положение и проведут выборы: в Раде ответили

Вениславский напомнил, что правовой режим военного положения вводится не только тогда, когда идут активные боевые действия, но и когда есть угроза.

https://glavred.info/ukraine/kogda-v-ukraine-otmenyat-voennoe-polozhenie-i-provedut-vybory-v-rade-otvetili-10638113.html Ссылка скопирована

Федор Вениславский / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Что сказал Вениславский:

Россия пытается давить по всем линиям фронта

Сегодня "сомнений в легитимности ни президента, ни парламента нет"

Проведение выборов в Украине возможно только после завершения военного положения, и для этого также существуют определенные условия. Об этом сказал народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, сообщает Radio NV.

Отвечая на вопрос о проведении выборов после завершения военного положения, и при каких обстоятельствах оно может завершиться, Вениславский напомнил, что правовой режим военного положения вводится не только тогда, когда идут активные боевые действия, но и когда есть угроза.

видео дня

"Поэтому пока не будут устранены сами угрозы, которые будут угрожать нашей безопасности, безопасности наших граждан, территориальной целостности, государственному суверенитету, отмена правового режима военного положения очень маловероятна", - сказал парламентарий.

Вениславский добавил, что сейчас об этом говорить очень сложно, потому что все зависит от очень многих факторов. Он отметил, что Россия пытается давить на всех направлениях, по всем линиям фронта: и на южном, и на восточном, и на Донбассе.

"Поэтому для того, чтобы понимать, когда будет завершен правовой режим военного положения, я бы рекомендовал дождаться где-то хотя бы конца февраля, когда мы получим не только какие-то политические заявления президента Трампа и его высшего, скажем так, политического руководства, но и конкретные действия. Потому что будет многое зависеть от конкретных мер, которые будет принимать администрация Соединенных Штатов Америки по отношению к России, какие будут сигналы посылать, что они должны делать, что не должны", - отметил депутат.

Так, по его словам, пока есть много неизвестных, которые сейчас не позволяют нам даже представить, каким может быть формат, какие будут основания для прекращения правового режима военного положения.

На вопрос, могут ли США настаивать на остановке "горячей" фазы войны, "заморозке" фронта и проведении выборов в это время, и допускает ли он отмену действия военного положения в случае просто "заморозки" фронта, Вениславский заметил, что на сегодня "сомнений в легитимности ни президента, ни парламента нет".

"Если мы проведем выборы в условиях, когда значительно большие части территории Украины являются оккупированными, когда у нас миллионы граждан Украины находятся за рубежом, и обеспечить им возможность участия в выборах - даже при всем желании - это физически невозможно", - сказал он.

Парламентарий добавил, что украинские дипломаты, которые обеспечивали организацию избирательного процесса, рассказали, что когда несколько тысяч граждан Украины пришли проголосовать в одной из стран, то "это был хаос" и там "создавали почти палаточные городки для того, чтобы и воду, и еду, и так далее".

"Нельзя было физически проголосовать", - отметил Вениславский.

Он отметил, что с точки зрения международного права провести выборы, кроме как на территории дипломатических представительств и консульских учреждений, практически невозможно.

"Потому что только это является суверенной территорией Украины, где мы можем проводить выборы", - сказал депутат.

Так, подытожил он, все эти факторы - оккупация территорий, пребывание граждан Украины за рубежом, отсутствие гарантий безопасности и равных возможностей участия в агитации - наоборот, в результате "приведут к основаниям сомневаться в легитимности нашей власти".

Может ли Украина провести выборы во время войны - последние новости

Как ранее сообщал Главред, США хотят, чтобы Украина провела выборы после прекращения огня. В команде Трампа заговорили о проведении как и президентских, так и парламентских выборов. В США считают, что выборы должны состояться особенно в случае заключения соглашения о перемирии. Кит Келлог привел в качестве аргумента то, что большинство демократических стран проводят выборы даже во время войны.

По мнению политического эксперта, председателя Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, выборы в Украине могут помочь в переговорах с РФ. По его словам, проведение выборов в Украине - парламентских или президентских - может быть частью переговорного пакета по перемирию или миру. Это может быть использовано, как аргумент для Путина.

По состоянию на данный момент вопрос необходимости проведения выборов в Украине до конца 2025 года не обсуждался с американской стороной. Однако, если администрация президента США Дональда Трампа поднимет эту тему, Украина готова к диалогу. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Читайте также:

Кто такой Федор Вениславский? Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред