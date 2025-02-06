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"Придется провести": Келлог объяснил заявление по поводу выборов в Украине

Виталий Кирсанов
6 февраля 2025, 21:59
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Кит Келлогг подчеркнул, что США не намекают на то, что президент Владимир Зеленский должен уйти с поста главы государства.
Кит Келлог
Кит Келлог / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Что сказал Кит Келлог:

  • Украинцы не могут прямо сейчас провести выборы
  • Проведение выборов даже во время войны говорит о стабильности демократии в стране

Проведение президентских выборов является признаком демократического государства, но Украина не должна их проводить до прекращения боевых действий, так как это противоречит Конституции страны. Об этом заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог в эфире телеканала NewsMax.

"Украинцы не могут прямо сейчас провести выборы, потому что это противоречит их Конституции. Украинцы не должны их проводить до прекращения боевых действий, но мы достигнем момента, когда им придется провести выборы. И это признак здоровой демократии", - сказал он.

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Келлогг подчеркнул, что США не намекают на то, что президент Владимир Зеленский должен уйти с поста главы государства. Он объяснил, что проведение выборов даже во время войны говорит о стабильности демократии в стране. Спецпредставитель Трампа напомнил, что в США также проводились выборы во время войны (в 1944 году во время Второй мировой войны; при этом территория США не была оккупирована, - ред).

Может ли Украина провести выборы во время войны - последние новости

Как ранее сообщал Главред, США хотят, чтобы Украина провела выборы после прекращения огня. В команде Трампа заговорили о проведении как и президентских, так и парламентских выборов. Как пишет Reuters, в США считают, что выборы должны состояться особенно в случае заключения соглашения о перемирии. Келлог привел в качестве аргумента то, что большинство демократических стран проводят выборы даже во время войны.

По мнению политического эксперта, председателя Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, выборы в Украине могут помочь в переговорах с РФ. По его словам, проведение выборов в Украине - парламентских или президентских - может быть частью переговорного пакета по перемирию или миру. Это может быть использовано, как аргумент для Путина.

По состоянию на данный момент вопрос необходимости проведения выборов в Украине до конца 2025 года не обсуждался с американской стороной. Однако, если администрация президента США Дональда Трампа поднимет эту тему, Украина готова к диалогу. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

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Кто такой Кит Келлог?

Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.

В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).

Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.

3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.

В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

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