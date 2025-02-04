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Проведение выборов в Украине до конца 2025 года: Маркарова сделала громкое заявление

Алёна Воронина
4 февраля 2025, 17:03
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Украина готова обсуждать проведение выборов до конца 2025 года, подчеркнула посол в США.
Выборы, Оксана Маркарова
Украина готова обсуждать проведение выборов до конца 2025 года/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Посол Украины в США ответила на заявление Келлога о необходимости проведения выборов в 2025-м
  • Украина готова обсуждать проведение выборов до конца 2025 года

По состоянию на данный момент вопрос необходимости проведения выборов в Украине до конца 2025 года не обсуждался с американской стороной. Однако, если администрация президента США Дональда Трампа поднимет эту тему, Украина готова к диалогу. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью для проекта Суспільного.

"Когда этот вопрос теоретически обсуждался, в 2023-24 годах, наша позиция была такова, что для этого надо завершить боевые действия. Во время войны мы не сможем обеспечить полный доступ к голосованию и кандидированию", - заявила дипломат.

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Такой комментарий появился на фоне заявления спецпосланника Трампа по вопросам российско-украинской войны генерала Кита Келлога, который 1 февраля сказал, что в Соединенных Штатах Америки хотят, чтобы Украина провела выборы, особенно если удастся заключить соглашение о "перемирии".

Кэллог в своем заявлении сказал, что якобы "большинство демократических стран проводят выборы во время войны"

"Я считаю, что это очень важно. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом красота крепкой демократии, что у вас есть больше, чем один человек, который потенциально может баллотироваться", - прозвучало в его заявлении.

Может ли Украина провести выборы во время войны - последние новости

Как ранее сообщал Главред, США хотят, чтобы Украина провела выборы после прекращения огня. В команде Трампа заговорили о проведении как и президентских, так и парламентских выборов. Как пишет Reuters, в США считают, что выборы должны состояться особенно в случае заключения соглашения о перемирии. Келлог привел в качестве аргумента то, что большинство демократических стран проводят выборы даже во время войны.

По мнению политического эксперта, председателя Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, выборы в Украине могут помочь в переговорах с РФ. По его словам, проведение выборов в Украине - парламентских или президентских - может быть частью переговорного пакета по перемирию или миру. Это может быть использовано, как аргумент для Путина.

Также ранее в "Слуге народа" ответили, будет ли в Украине онлайн-голосование. Разговоры о том, что украинская власть готовится к проведению выборов онлайн, являются исключительно манипуляциями. Этот вопрос вызывает недоверие у граждан, как и голосование по почте. Об этом заявила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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Кто такая Оксана Маркарова

Оксана Маркарова — украинский государственный деятель и финансист.

Родилась 28 октября 1976 года в городе Ровно. Первое образование получила в Киево-Могилянской Академии, где стала магистром экологических наук. Затем училась в Индианском университете в Блумингтоне, США. Там же получила степень магистра в области международных публичных финансов и торговли, пишет Википедия.

С 1998 по 1999 год и с 2001 по 2003 год занимала должности советника по экономической политике и менеджера по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund, а в 2000 году проходила практику во Всемирном банке.

В 2003 году возглавила инвестиционную группу ITT.

С марта 2015 по апрель 2016 года занимала должность заместителя министра — руководителя аппарата Министерства финансов Украины.

29 апреля 2016 года в новом правительстве была назначена на должность первого заместителя министра финансов Украины.

8 июня 2018 года была назначена исполняющей обязанности министра финансов Украины.

22 ноября 2018 года была утверждена на должности министра финансов Украины. Сохранила свою должность в правительстве Алексея Гончарука.

4 марта 2020 года - отправлена в отставку вместе с большей частью правительства.

25 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский назначил Оксану Маркарову чрезвычайным и полномочным послом Украины в США.
В 2021 году Оксана Маркарова вошла в топ-100 успешных женщин Украины по версии журнала "Новое время".

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