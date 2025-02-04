Трамп выставил условие для продолжения помощи: что должна отдать Украина

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении получить доступ к украинским редкоземельным металлам в обмен на помощь Украине.

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Трамп выставил условие для продолжения помощи Украине - что предполагается / Коллаж: Главред

О чем идет речь в статье:

Что хочет Трамп в обмен на помощь Украине

Как отреагировала Украина на намерения Трампа

Какие редкоземельные металлы есть на территории Украины

США оказывают значительную военную помощь Украине, однако администрация Дональда Трампа рассматривает возможность получения стратегических ресурсов в обмен на эту поддержку. Речь идет об украинских редкоземельных металлах, которые имеют критическое значение для высокотехнологичной промышленности и оборонного сектора.

Главред собрал главное, что стоит знать о планах Трампа в отношении украинских ресурсов.

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Что хочет Трамп в обмен на помощь Украине

В понедельник, 3 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что Америка рассчитывает получить от Украины редкоземельные металлы в обмен на оказываемую помощь, и Киев готов к такой сделке. Как сообщает Голос Америки, выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп подчеркнул, что США предоставили Украине больше военной и экономической поддержки, чем страны Европы.

"Мы говорим Украине, что они имеют очень ценные редкоземельные металлы. ... Поэтому мы стремимся заключить соглашение с Украиной, где они будут гарантировать нашу помощь в обмен на их редкоземельные материалы и другие вещи", - заявил Трамп.

Президент США отметил, что он якобы получил сообщение от украинской стороны о готовности заключить соответствующее соглашение.

"Я хочу иметь безопасность редкоземельных элементов. Мы вкладываем сотни миллиардов долларов. У них (у Украины - ред.) большая редкая земля. И я хочу безопасности редкоземельных элементов, и они готовы это сделать", - сказал Трамп.

Какие редкоземельные металлы есть в Украине / Инфографика: Главред

Президент также отметил, что получил подтверждение от украинской стороны о готовности к сотрудничеству.

В то же время Трамп снова раскритиковал ЕС за недостаточный уровень помощи Украине, заявив, что Вашингтон предоставил Киеву на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа.

По его словам, европейские страны должны догнать США в объемах поддержки, ведь их географическая близость к Украине делает этот вопрос для них еще более важным.

"Они на самом деле должны предоставлять гораздо больше, чем мы, но, скажем, столько же как мы, а они предоставляют на миллиарды долларов меньше", - сказал Трамп.

Самые громкие предвыборные обещания Трампа / Инфографика: Главред

Как отреагировали в Украине

Президент США Дональд Трамп проявил интерес к редкоземельным металлам Украины, а идея их совместной добычи рассматривалась в рамках Плана победы.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента, этот вопрос обсуждался между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом еще во время осенней встречи.

"Это было пунктом плана победы. У нас есть специальные ресурсы, в частности редкоземельные ресурсы, уран, литий, титан, и важно, чтобы это не досталось России. Поэтому президент (Украины Владимир Зеленский - ред.) предлагал, чтобы это было специально защищено и специально использовалось с ключевыми партнерами", - отметил собеседник.

Он уточнил, что прежде всего необходимы гарантии безопасности, чтобы защитить редкоземельные ресурсы от российских посягательств.

По состоянию на сейчас конкретных договоренностей еще нет. Однако в случае заключения соглашения и получения гарантий безопасности Украина может значительно усилить свои позиции на возможных переговорах с Россией.

В то же время Офис президента работает над подготовкой встречи с Трампом, однако детали пока не разглашаются.

Позиция Владимира Зеленского

16 октября 2024 года Владимир Зеленский во время представления "Плана победы" в Верховной Раде заявил, что "План победы", который включает пять основных пунктов и три секретных дополнения, содержит положения о стратегическом экономическом потенциале Украины.

По его словам, страна обладает значительными запасами урана, титана, лития и графита, общая стоимость которых оценивается в триллионы долларов. Эти ресурсы являются одной из причин, почему Россия стремится оккупировать Украину, в то же время они открывают возможности для экономического роста и укрепления партнерства с ЕС и США.

В связи с этим президент предложил США, ЕС и другим партнерам заключить специальное соглашение, предусматривающее совместную защиту, инвестирование и использование этих ресурсов.

Что известно о "Плане победы" / Инфографика: Главред

Этот пункт также содержит засекреченное дополнение, которое доступно только определенному кругу партнеров.

Ожидается, что такое соглашение может усилить экономическое давление на Кремль, укрепить безопасность региона и повысить экономическую независимость Европы.

"Это соглашение органично дополнит и усилит имеющуюся систему экономического давления на Россию, а именно все имеющиеся санкции против РФ, ограничения нефтяной цены, ограничения экспорта в Россию и другие меры давления. Российские сообщники в мире должны видеть, что у этого режима нет экономического будущего", - заявил Владимир Зеленский.

Какие запасы редкоземельных металлов есть у Украины

Согласно отчету Всемирного экономического форума, Украина имеет значительный потенциал стать ключевым мировым поставщиком критически важного сырья для оборонной, высокотехнологичной, аэрокосмической и экологически чистой энергетической отраслей, сообщает Голос Америки.

В документе отмечается, что страна входит в десятку крупнейших мировых экспортеров минеральных ресурсов и может стать ведущим поставщиком редкоземельных металлов, в частности титана, лития, бериллия, марганца, галлия, урана, циркония, графита, апатита, флюорита и никеля.

"Несмотря на войну, Украина обладает крупнейшими в Европе запасами титана (7% мировых запасов). Это одна из немногих стран, которые добывают титановые руды, важные для аэрокосмической, медицинской, автомобильной и морской промышленности", - говорится в отчете за июль 2024 года.

По данным Mining World Ukraine, в 2017 году в Украине были обнаружены значительные запасы цветных и редкоземельных металлов, среди которых уникальные месторождения бериллия, циркония, тантала, а также комплекс фосфорных руд, богатых редкоземельными и редкими металлами. Подтвержденные запасы лития в стране являются крупнейшими в Европе, а также существует потенциал для выхода на мировой рынок с чистыми и сверхчистыми металлами, такими как галлий, индий, таллий, свинец и олово.

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