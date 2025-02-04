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Трамп выставил условие для продолжения помощи: что должна отдать Украина

Юрий Берендий
4 февраля 2025, 17:01
654
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении получить доступ к украинским редкоземельным металлам в обмен на помощь Украине.
Трамп выставил условие для продолжения помощи: что должна отдать Украина
Трамп выставил условие для продолжения помощи Украине - что предполагается / Коллаж: Главред

О чем идет речь в статье:

  • Что хочет Трамп в обмен на помощь Украине
  • Как отреагировала Украина на намерения Трампа
  • Какие редкоземельные металлы есть на территории Украины

США оказывают значительную военную помощь Украине, однако администрация Дональда Трампа рассматривает возможность получения стратегических ресурсов в обмен на эту поддержку. Речь идет об украинских редкоземельных металлах, которые имеют критическое значение для высокотехнологичной промышленности и оборонного сектора.

Главред собрал главное, что стоит знать о планах Трампа в отношении украинских ресурсов.

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Что хочет Трамп в обмен на помощь Украине

В понедельник, 3 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что Америка рассчитывает получить от Украины редкоземельные металлы в обмен на оказываемую помощь, и Киев готов к такой сделке. Как сообщает Голос Америки, выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп подчеркнул, что США предоставили Украине больше военной и экономической поддержки, чем страны Европы.

"Мы говорим Украине, что они имеют очень ценные редкоземельные металлы. ... Поэтому мы стремимся заключить соглашение с Украиной, где они будут гарантировать нашу помощь в обмен на их редкоземельные материалы и другие вещи", - заявил Трамп.

Президент США отметил, что он якобы получил сообщение от украинской стороны о готовности заключить соответствующее соглашение.

"Я хочу иметь безопасность редкоземельных элементов. Мы вкладываем сотни миллиардов долларов. У них (у Украины - ред.) большая редкая земля. И я хочу безопасности редкоземельных элементов, и они готовы это сделать", - сказал Трамп.

Металлы, залежи, полезные ископаемые Инфографика
Какие редкоземельные металлы есть в Украине / Инфографика: Главред

Президент также отметил, что получил подтверждение от украинской стороны о готовности к сотрудничеству.

В то же время Трамп снова раскритиковал ЕС за недостаточный уровень помощи Украине, заявив, что Вашингтон предоставил Киеву на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа.

По его словам, европейские страны должны догнать США в объемах поддержки, ведь их географическая близость к Украине делает этот вопрос для них еще более важным.

"Они на самом деле должны предоставлять гораздо больше, чем мы, но, скажем, столько же как мы, а они предоставляют на миллиарды долларов меньше", - сказал Трамп.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Самые громкие предвыборные обещания Трампа / Инфографика: Главред

Как отреагировали в Украине

Президент США Дональд Трамп проявил интерес к редкоземельным металлам Украины, а идея их совместной добычи рассматривалась в рамках Плана победы.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента, этот вопрос обсуждался между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом еще во время осенней встречи.

"Это было пунктом плана победы. У нас есть специальные ресурсы, в частности редкоземельные ресурсы, уран, литий, титан, и важно, чтобы это не досталось России. Поэтому президент (Украины Владимир Зеленский - ред.) предлагал, чтобы это было специально защищено и специально использовалось с ключевыми партнерами", - отметил собеседник.

Он уточнил, что прежде всего необходимы гарантии безопасности, чтобы защитить редкоземельные ресурсы от российских посягательств.

По состоянию на сейчас конкретных договоренностей еще нет. Однако в случае заключения соглашения и получения гарантий безопасности Украина может значительно усилить свои позиции на возможных переговорах с Россией.

В то же время Офис президента работает над подготовкой встречи с Трампом, однако детали пока не разглашаются.

Позиция Владимира Зеленского

16 октября 2024 года Владимир Зеленский во время представления "Плана победы" в Верховной Раде заявил, что "План победы", который включает пять основных пунктов и три секретных дополнения, содержит положения о стратегическом экономическом потенциале Украины.

По его словам, страна обладает значительными запасами урана, титана, лития и графита, общая стоимость которых оценивается в триллионы долларов. Эти ресурсы являются одной из причин, почему Россия стремится оккупировать Украину, в то же время они открывают возможности для экономического роста и укрепления партнерства с ЕС и США.

В связи с этим президент предложил США, ЕС и другим партнерам заключить специальное соглашение, предусматривающее совместную защиту, инвестирование и использование этих ресурсов.

Пункты плана победы, план победы Инфографика
Что известно о "Плане победы" / Инфографика: Главред

Этот пункт также содержит засекреченное дополнение, которое доступно только определенному кругу партнеров.

Ожидается, что такое соглашение может усилить экономическое давление на Кремль, укрепить безопасность региона и повысить экономическую независимость Европы.

"Это соглашение органично дополнит и усилит имеющуюся систему экономического давления на Россию, а именно все имеющиеся санкции против РФ, ограничения нефтяной цены, ограничения экспорта в Россию и другие меры давления. Российские сообщники в мире должны видеть, что у этого режима нет экономического будущего", - заявил Владимир Зеленский.

Какие запасы редкоземельных металлов есть у Украины

Согласно отчету Всемирного экономического форума, Украина имеет значительный потенциал стать ключевым мировым поставщиком критически важного сырья для оборонной, высокотехнологичной, аэрокосмической и экологически чистой энергетической отраслей, сообщает Голос Америки.

В документе отмечается, что страна входит в десятку крупнейших мировых экспортеров минеральных ресурсов и может стать ведущим поставщиком редкоземельных металлов, в частности титана, лития, бериллия, марганца, галлия, урана, циркония, графита, апатита, флюорита и никеля.

"Несмотря на войну, Украина обладает крупнейшими в Европе запасами титана (7% мировых запасов). Это одна из немногих стран, которые добывают титановые руды, важные для аэрокосмической, медицинской, автомобильной и морской промышленности", - говорится в отчете за июль 2024 года.

По данным Mining World Ukraine, в 2017 году в Украине были обнаружены значительные запасы цветных и редкоземельных металлов, среди которых уникальные месторождения бериллия, циркония, тантала, а также комплекс фосфорных руд, богатых редкоземельными и редкими металлами. Подтвержденные запасы лития в стране являются крупнейшими в Европе, а также существует потенциал для выхода на мировой рынок с чистыми и сверхчистыми металлами, такими как галлий, индий, таллий, свинец и олово.

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