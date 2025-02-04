Трамп выставил условие для продолжения помощи: что должна отдать Украина

О чем идет речь в статье:
- Что хочет Трамп в обмен на помощь Украине
- Как отреагировала Украина на намерения Трампа
- Какие редкоземельные металлы есть на территории Украины
США оказывают значительную военную помощь Украине, однако администрация Дональда Трампа рассматривает возможность получения стратегических ресурсов в обмен на эту поддержку. Речь идет об украинских редкоземельных металлах, которые имеют критическое значение для высокотехнологичной промышленности и оборонного сектора.
Главред собрал главное, что стоит знать о планах Трампа в отношении украинских ресурсов.
Что хочет Трамп в обмен на помощь Украине
В понедельник, 3 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что Америка рассчитывает получить от Украины редкоземельные металлы в обмен на оказываемую помощь, и Киев готов к такой сделке. Как сообщает Голос Америки, выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп подчеркнул, что США предоставили Украине больше военной и экономической поддержки, чем страны Европы.
"Мы говорим Украине, что они имеют очень ценные редкоземельные металлы. ... Поэтому мы стремимся заключить соглашение с Украиной, где они будут гарантировать нашу помощь в обмен на их редкоземельные материалы и другие вещи", - заявил Трамп.
Президент США отметил, что он якобы получил сообщение от украинской стороны о готовности заключить соответствующее соглашение.
"Я хочу иметь безопасность редкоземельных элементов. Мы вкладываем сотни миллиардов долларов. У них (у Украины - ред.) большая редкая земля. И я хочу безопасности редкоземельных элементов, и они готовы это сделать", - сказал Трамп.
Президент также отметил, что получил подтверждение от украинской стороны о готовности к сотрудничеству.
В то же время Трамп снова раскритиковал ЕС за недостаточный уровень помощи Украине, заявив, что Вашингтон предоставил Киеву на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа.
По его словам, европейские страны должны догнать США в объемах поддержки, ведь их географическая близость к Украине делает этот вопрос для них еще более важным.
"Они на самом деле должны предоставлять гораздо больше, чем мы, но, скажем, столько же как мы, а они предоставляют на миллиарды долларов меньше", - сказал Трамп.
Как отреагировали в Украине
Президент США Дональд Трамп проявил интерес к редкоземельным металлам Украины, а идея их совместной добычи рассматривалась в рамках Плана победы.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в Офисе президента, этот вопрос обсуждался между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом еще во время осенней встречи.
"Это было пунктом плана победы. У нас есть специальные ресурсы, в частности редкоземельные ресурсы, уран, литий, титан, и важно, чтобы это не досталось России. Поэтому президент (Украины Владимир Зеленский - ред.) предлагал, чтобы это было специально защищено и специально использовалось с ключевыми партнерами", - отметил собеседник.
Он уточнил, что прежде всего необходимы гарантии безопасности, чтобы защитить редкоземельные ресурсы от российских посягательств.
По состоянию на сейчас конкретных договоренностей еще нет. Однако в случае заключения соглашения и получения гарантий безопасности Украина может значительно усилить свои позиции на возможных переговорах с Россией.
В то же время Офис президента работает над подготовкой встречи с Трампом, однако детали пока не разглашаются.
Позиция Владимира Зеленского
16 октября 2024 года Владимир Зеленский во время представления "Плана победы" в Верховной Раде заявил, что "План победы", который включает пять основных пунктов и три секретных дополнения, содержит положения о стратегическом экономическом потенциале Украины.
По его словам, страна обладает значительными запасами урана, титана, лития и графита, общая стоимость которых оценивается в триллионы долларов. Эти ресурсы являются одной из причин, почему Россия стремится оккупировать Украину, в то же время они открывают возможности для экономического роста и укрепления партнерства с ЕС и США.
В связи с этим президент предложил США, ЕС и другим партнерам заключить специальное соглашение, предусматривающее совместную защиту, инвестирование и использование этих ресурсов.
Этот пункт также содержит засекреченное дополнение, которое доступно только определенному кругу партнеров.
Ожидается, что такое соглашение может усилить экономическое давление на Кремль, укрепить безопасность региона и повысить экономическую независимость Европы.
"Это соглашение органично дополнит и усилит имеющуюся систему экономического давления на Россию, а именно все имеющиеся санкции против РФ, ограничения нефтяной цены, ограничения экспорта в Россию и другие меры давления. Российские сообщники в мире должны видеть, что у этого режима нет экономического будущего", - заявил Владимир Зеленский.
Какие запасы редкоземельных металлов есть у Украины
Согласно отчету Всемирного экономического форума, Украина имеет значительный потенциал стать ключевым мировым поставщиком критически важного сырья для оборонной, высокотехнологичной, аэрокосмической и экологически чистой энергетической отраслей, сообщает Голос Америки.
В документе отмечается, что страна входит в десятку крупнейших мировых экспортеров минеральных ресурсов и может стать ведущим поставщиком редкоземельных металлов, в частности титана, лития, бериллия, марганца, галлия, урана, циркония, графита, апатита, флюорита и никеля.
"Несмотря на войну, Украина обладает крупнейшими в Европе запасами титана (7% мировых запасов). Это одна из немногих стран, которые добывают титановые руды, важные для аэрокосмической, медицинской, автомобильной и морской промышленности", - говорится в отчете за июль 2024 года.
По данным Mining World Ukraine, в 2017 году в Украине были обнаружены значительные запасы цветных и редкоземельных металлов, среди которых уникальные месторождения бериллия, циркония, тантала, а также комплекс фосфорных руд, богатых редкоземельными и редкими металлами. Подтвержденные запасы лития в стране являются крупнейшими в Европе, а также существует потенциал для выхода на мировой рынок с чистыми и сверхчистыми металлами, такими как галлий, индий, таллий, свинец и олово.
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