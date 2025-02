Хочет объявить себя победителем: в NYT назвали цель торговых войн Трампа

Основные тезисы из материала NYT:

Президент США Дональд Трамп намеренно начал экономическую войну, в которой правила игры меняются по его собственному желанию, а конечные цели остаются неопределенными.

Он использует пошлины как инструмент политического шантажа. Таким образом он создает управляемый хаос, который позволяет ему в любой момент объявить себя победителем - он может сделать это, когда такой шаг будет выгодным для его рейтинга. Об этом пишет The New York Times

В издании отметили, что Трамп снова обострил экономическое противостояние с Китаем, введя 10-процентные пошлины на китайские товары. Китай в ответ на такой шаг американского президента объявил, что вводит пошлины в 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США, а также 10% на нефть и сельскохозяйственную технику.

В NYT отметили, что пошлины должны были бы стать инструментом защиты экономики Соединенных Штатов Америки или механизмом принуждения к более выгодным торговым соглашениям, однако сейчас они все больше выглядят как политическое оружие Трампа. Трамп использует пошлины как некую "экономическую кувалду", которую он применяет против стран, которые не играют по его правилам. Однако, как отмечают в издании, есть одна проблема - эти правила остаются размытыми, а критерии "победы" - неопределенными.

Трамп не раз показывал, что в сфере международной торговли он часто не строит долгосрочные стратегии, а принимает хаотичные и импульсивные решения. Цель американского президента - не достичь стабильного экономического баланса или дойти до четких договоренностей, а возможность в любой момент объявить себя победителем.

В издании отметили, что примером этого является отношение американского президента к Канаде и Мексике. Трамп сначала ввел пошлины для всех трех соседей. Он заявил, что таким образом хочет ограничить поток мигрантов и наркотиков. Однако вскоре после этого он на 30 дней отложил санкции для Канады и Мексики, отметив, что якобы были достигнуты уступки от обеих стран.

Китай, как и остальной мир, также сталкивается с непрогнозируемой и хаотичной политикой США. Пекин в ответ на пошлины от США ввел свои тарифы, однако не стал разрывать торговые связи полностью. Зато в Китае заявили о готовности к переговорам.

В то же время в издании отмечают, что однако даже те страны, которые делают попытки играть по правилам Трампа, не получают никаких гарантий. Трамп все равно оставляет за собой право в любой момент изменить курс и заявить, что они "не сделали достаточно".

