Несмотря на указ Трампа: США продолжают поставлять Украине военную помощь - ЦПД

Украина получает вооружение в рамках ранее объявленных пакетов помощи.

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Военная помощь США Украине не заморожена / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/DeptofDefense, facebook.com/DonaldTrump/

Что сказал Коваленко:

Украине продолжает поступать помощь от США

Указ Трампа никак не влияет на ранее согласованные поставки вооружения

Военная помощь США для Украины продолжается по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее. Об этом в Telegram сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Сейчас известно лишь об остановке программы международного военного финансирования, что не означает замораживание всей помощи Украине, заявил он в комментарии telegram-каналу Труха.

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"Поставки Украине идут по-прежнему, то есть оно на это не влияет никоим образом. New York Times и другие медиа не вдаются в такие детали. Ранее был принят ряд пакетов военной помощи, по ним поставки продолжаются, ничего не заморожено и ничего не прекращается соответственно", - подчеркнул он.

Коваленко добавил, что из-за непонимания того, как работает система в Сети появилось немало панических заголовков и материалов, из-за которых на самом деле не стоит волноваться, ведь поставки для Украины продолжаются.

Прекращение военной помощи США - что известно

Недавно появилась информация, что Штаты больше не будут финансировать победу Украины. Как писал Главред, Госдепартамент США ввел немедленное и масштабное приостановление иностранной помощи, включая помощь Украине.

Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал решение новой администрации президента США Дональда Трампа об остановке внешней помощи на 90 дней и заявил, что на самом деле военная помощь США Украине не остановлена.

Напомним, затем эта информация подтвердилась и стало известно, что президентский указ Дональда Трампа о 90-дневной паузе в международной поддержке не влияет на программы военной помощи Украине.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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