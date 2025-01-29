Несмотря на указ Трампа: США продолжают поставлять Украине военную помощь - ЦПД

Что сказал Коваленко:
- Украине продолжает поступать помощь от США
- Указ Трампа никак не влияет на ранее согласованные поставки вооружения
Военная помощь США для Украины продолжается по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее. Об этом в Telegram сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
Сейчас известно лишь об остановке программы международного военного финансирования, что не означает замораживание всей помощи Украине, заявил он в комментарии telegram-каналу Труха.
"Поставки Украине идут по-прежнему, то есть оно на это не влияет никоим образом. New York Times и другие медиа не вдаются в такие детали. Ранее был принят ряд пакетов военной помощи, по ним поставки продолжаются, ничего не заморожено и ничего не прекращается соответственно", - подчеркнул он.
Коваленко добавил, что из-за непонимания того, как работает система в Сети появилось немало панических заголовков и материалов, из-за которых на самом деле не стоит волноваться, ведь поставки для Украины продолжаются.
Прекращение военной помощи США - что известно
Недавно появилась информация, что Штаты больше не будут финансировать победу Украины. Как писал Главред, Госдепартамент США ввел немедленное и масштабное приостановление иностранной помощи, включая помощь Украине.
Впоследствии президент Владимир Зеленский прокомментировал решение новой администрации президента США Дональда Трампа об остановке внешней помощи на 90 дней и заявил, что на самом деле военная помощь США Украине не остановлена.
Напомним, затем эта информация подтвердилась и стало известно, что президентский указ Дональда Трампа о 90-дневной паузе в международной поддержке не влияет на программы военной помощи Украине.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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