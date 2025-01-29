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Взрывы гремели в Киеве и в девяти областях: РФ атаковала Украину десятками БпЛА

Алексей Тесля
29 января 2025, 11:16
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14 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны без негативных последствий.
Атака дронов
Силы обороны отражают атаки дронов РФ / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, Силы обороны Юга

Главное:

  • Сбиты 29 ударных беспилотников типа Shahed
  • 14 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны

Украинские защитники сбили в ночь на среду 29 ударных беспилотников типа Shahed, а также дронов других типов.

"По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 29-ти ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях", - говорится в сообщении в Telegram Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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Кроме того, 14 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны без негативных последствий.

"Вследствие вражеской атаки пострадали Николаевская, Одесская, Харьковская, Киевская и Сумская области", - рассказали в Воздушных силах.

Как отмечается, в ночь на среду (с 19:30 28 января) противник атаковал Украину 57-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

Что известно о взрывах в Киеве

Ранее было зафиксировано падение обломков сбитого российского дрона в Деснянском районе Киева на открытой местности. По сообщению Киевской городской военной администрации, в результате произошло возгорание травы и кустов.

В результате падения обломков сбитого вражеского БпЛА в Деснянском районе - без пострадавших. По информации КГВА, пожар на площади до 2 га локализован.

Screenshot
/ t.me/kievreal1

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что российская оккупационная армия атаковала Киев дронами. В Воздушных силах Украины сообщали о движении БпЛА в направлении столицы с северо-восточного направления.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате ночной атаки был поврежден инфраструктурный объект в Умани. Город остался без света.

Как сообщал Главред, в ночь на 28 января 2025 года российская оккупационная армия атаковала Украину при помощи 100 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО Украины сбили 65 вражеских дронов, 28 беспилотников не достигли цели и были локационно потеряны.

Больше новостей:

Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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