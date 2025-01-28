В Умани под удар дронов РФ попал инфраструктурный объект: что известно

Коммунальные службы восстанавливают тепло-, электро- и водоснабжение.

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Оккупанты повредили инфраструктурный объект в Умани / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада сил ТРО, УНИАН

Кратко:

Ночью в Умани работали силы ПВО

В результате дроновой атаки поврежден инфраструктурный объект

В городе восстанавливают тепло-, электро- и водоснабжение

В ночь на 28 января 2025 года российская оккупационная армия атаковала Украину дронами. Под удар попал в том числе и город Умань в Черкасской области.

В результате ночной атаки поврежден инфраструктурный объект в Умани, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

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"С затяжной тревогой прошла и эта ночь в Черкасской области. В области работали силы ПВО. Впрочем, вражеские атаки не обошлись без последствий для Уманщины. Все службы работают, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию в коммунальной сфере", - сообщил в Telegram глава ОВА Игорь Табурец.

Глава ОВА не уточнил, что именно пострадало, но добавил, что на месте развернули штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"Самое главное – люди целы. А с остальным справимся", – отметил Табурец.

Суспільне со ссылкой на мэра Умани Ирину Плетневу сообщает, что в результате атаки поврежден инфраструктурный объект.

Сама Плетнева в Facebook написала, что соответствующие коммунальные службы восстанавливают тепло-, электро- и водоснабжение.

"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения. Уманьводоканал работает на генераторах, вода подается в дома, канализационные системы работают. Уманьтеплокоммунэнерго работает над налаживанием подачи тепла в ваши дома", – написала Плетнева.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Атака на Харьков - последние новости

В ночь на 28 января Харьков атаковали вражеские дроны. Вспыхнул масштабный пожар на территории гражданского предприятия в Новобаварском районе города. Пострадали два человека, в том числе и ребенок. Также обнаружены два БПЛА в Киевском районе города, обошлось без пострадавших.

Также обнаружены два БПЛА в Киевском районе города, обошлось без пострадавших

В 04:13 в Харьковском районе в Роганской территориальной общине в результате падения БПЛА предварительно типа "Шахед" был разрушен частный дом и гараж. Повреждены 4 частных дома, которые расположены рядом. Пострадали два человека: женщина 62 лет, мужчина 66 лет. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение.

Около 04:13 в Чугуевском районе (Старосалтовская ТО, с. Шестаково) в результате попадания в землю БПЛА Герань-2 горел разрушенный частный дом. Пострадавших нет.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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