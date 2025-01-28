В Харькове – масштабный пожар после "прилета", среди пострадавших - ребенок

Армия РФ нанесла удар БпЛА по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе города.

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Спасатели ликвидируют последствия вражеского удара, есть пострадавшие / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

Оккупанты атаковали Харьковщину дронами, есть "прилет"

Пострадали четыре человека, в том числе и ребенок

В ночь на 28 января Харьков атаковали вражеские дроны. Вспыхнул масштабный пожар в производственных помещениях предприятия. Пострадали два человека, в том числе и ребенок.

О "прилете" в городе сообщил мэр Харкьова Игорь Терехов в 00:37.

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"Есть прилет в городе. Предварительно – Холодногорский район (...) По уточненной информации – удар пришелся по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе. На месте попадания масштабный пожар. Работают все соответствующие службы", - написал он в Telegram.

Позже в ГосЧС подтвердили, что армия РФ нанесла удар БпЛА по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе города. В результате обстрела вспыхнул масштабный пожар на площади 1500 м кв. Горели производственные помещения.

В 02:36 пожар был локализован, продолжается его ликвидация, к которой привлечены более 80 спасателей и 20 единиц техники.

По предварительным данным, два человека пострадали (острая реакция на стресс): женщина 1955 г.р. и ребенок 2015 г.р.

Смотрите видео - Последствия атаки дронов на Харьков 28 января 2025:

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил последствия ночных ударов оккупантов.

По его данным, около 00:35 в Новобаварском районе города в результате удара БПЛА типа "Шахед" была повреждена газовая труба, пять авто. Возник пожар. Информация о пострадавших не поступала. Два человека получили острую реакции на стресс - 59-летняя женщина и 9-летняя девочка.

Также обнаружены два БПЛА в Киевском районе города, обошлось без пострадавших.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

В 04:13 в Харьковском районе в Роганской территориальной общине в результате падения БПЛА предварительно типа "Шахед" был разрушен частный дом и гараж. Повреждены 4 частных дома, которые расположены рядом. Пострадали два человека: женщина 62 лет, мужчина 66 лет. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение.

Около 04:13 в Чугуевском районе (Старосалтовская ТО, с. Шестаково) в результате попадания в землю БПЛА Герань-2 горел разрушенный частный дом. Пострадавших нет.

Воздушные атаки РФ на Украину

Как сообщал Главред, в ночь на 27 января в Украине объявляли воздушную тревогу. В Днепре, Сумах и в Ивано-Франсковской области прогремели взрывы.

В Днепре в результате вражеской атаки беспилотников в городе поврежден технический этаж многоэтажки, окна и двери верхних этажей. Также взрывная волна и обломки повредили автомобили.

Пожар, возникший на месте происшествия, потушили спасатели.

В Ивано-Франковской области прогремела серия взрывов. Под удар российской оккупационной армии попала критическая инфраструктура региона. В результате атаки вспыхнул пожар.

По данным Воздушных сил, российская оккупационная армия атаковала Украину при помощи 104 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Были сбиты 57 дронов, 39 БПЛА не достигли цели и были локационно потеряны.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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