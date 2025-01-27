Дроны РФ атаковали критическую инфраструктуру на Ивано-Франковщине

В результате атаки вспыхнул пожар. О пострадавших информация не поступала.

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Ивано-Франковщина отбивала атаку дронов / Коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада

Кратко:

РФ атаковала Ивано-Франковщину

Род удар попала критическая инфраструктура

В ночь на 27 января в Ивано-Франковской области прогремела серия взрывов. Под удар российской оккупационной армии попала критическая инфраструктура региона. В результате атаки вспыхнул пожар.

Как сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в Telegram, серия взрывов прозвучала на Прикарпатье.

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"Этой ночью враг несколько раз атаковал область, применяя ударные беспилотники. Целью стали объекты критической инфраструктуры. Зафиксировано возгорание. На месте работают соответствующие службы", - отметила она.

Онищук добавила, что по состоянию на 8 часов утра сообщений о пострадавших не поступало.

Дроны Шахед - что о них известно / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину

Как сообщал Главред, в ночь на 27 января в Украине объявляли воздушную тревогу. В Днепре, Сумах и в Ивано-Франсковской области прогремели взрывы.

В Днепре в результате вражеской атаки беспилотников в городе поврежден технический этаж многоэтажки, окна и двери верхних этажей. Также взрывная волна и обломки повредили автомобили.

Пожар, возникший на месте происшествия, потушили спасатели.

25 января армия страны-агрессора РФ нанесла удар беспилотниками по Шевченковскому району Харькова, в результате есть пострадавшие.

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