Дроны РФ атаковали критическую инфраструктуру на Ивано-Франковщине

Кратко:
- РФ атаковала Ивано-Франковщину
- Род удар попала критическая инфраструктура
В ночь на 27 января в Ивано-Франковской области прогремела серия взрывов. Под удар российской оккупационной армии попала критическая инфраструктура региона. В результате атаки вспыхнул пожар.
Как сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук в Telegram, серия взрывов прозвучала на Прикарпатье.
"Этой ночью враг несколько раз атаковал область, применяя ударные беспилотники. Целью стали объекты критической инфраструктуры. Зафиксировано возгорание. На месте работают соответствующие службы", - отметила она.
Онищук добавила, что по состоянию на 8 часов утра сообщений о пострадавших не поступало.
Воздушные атаки РФ на Украину
Как сообщал Главред, в ночь на 27 января в Украине объявляли воздушную тревогу. В Днепре, Сумах и в Ивано-Франсковской области прогремели взрывы.
В Днепре в результате вражеской атаки беспилотников в городе поврежден технический этаж многоэтажки, окна и двери верхних этажей. Также взрывная волна и обломки повредили автомобили.
Пожар, возникший на месте происшествия, потушили спасатели.
25 января армия страны-агрессора РФ нанесла удар беспилотниками по Шевченковскому району Харькова, в результате есть пострадавшие.
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Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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