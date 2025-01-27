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В Днепре и на Ивано-Франковщине прогремели взрывы: что известно о ночной атаке РФ

Анна Ярославская
27 января 2025, 06:59обновлено 27 января, 09:10
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В результате вражеской атаки беспилотников в городе поврежден технический этаж многоэтажки в Днепре.
В Днепре повреждена квартира из-за атаки дронов
В Днепре повреждена квартира из-за атаки дронов / Коллаж: Главред, фото: Суспільне Днепр

Главное:

  • Ночью РФ атаковала Украину с воздуха
  • Работали силы ПВО
  • В Днепре повреждена жилая многоэтажка

В ночь на 27 января в Украине объявляли воздушную тревогу. В Днепре и в Ивано-Франсковской области прогремели взрывы.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

видео дня

Взрывы в Днепре

По данным Суспільне Днепр, в результате вражеской атаки беспилотников в городе поврежден технический этаж многоэтажки, окна и двери верхних этажей. Также взрывная волна и обломки повредили автомобили.

Пожар, возникший на месте происшествия, потушили спасатели.

По сообщению правоохранителей, раненых и погибших, предварительно, нет.

"На верхних этажах дома повреждены окна и двери, вблизи места попадания повреждены машины обломками и взрывной волной".

Последствия российской атаки
Последствия российской атаки / Суспільне Днепр
Последствия российской атаки
Последствия российской атаки / Суспільне Днепр
Последствия российской атаки
Последствия российской атаки / Суспільне Днепр
Последствия российской атаки
Последствия российской атаки / Суспільне Днепр

"Повылетали окна, повреждена ванна, полностью нужно делать ремонт, потому что протекает потолок", - рассказала жительница поврежденной квартиры.

Девушка находилась во время атаки у сестры. По ее словам, повезло, что никого не было дома.

Смотрите видео - В Днепре повреждена квартира после атаки дронов:

Скриншот

Взрывы на Ивано-Франковщине

О первых взрывах в Ивано-Франковской области стало известно в 2:06. Воздушные силы сообщили о БпЛА, которые двигались курсом на запад и юго-запад.

О повторных взрывах на Ивано-Франковщине Суспільне Ивано-Франковск сообщило в 2:19, 2:35, 3:00.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил в Telegram о работе ПВО в городе.

После объявления повторной воздушной тревоги в Ивано-Франковске в 4:38, 4:55, 5:27 снова сообщили о звуках взрывов в городе.

Воздушные силы сообщали о БпЛА на востоке Ивано-Франковской области, которые двигались западным курсом.

В 5:34 Суспільне сообщило, что в городе в десятый раз за ночь были слышны звуки взрывов.

В 5:35 Марцинкив снова сообщил о работе ПВО.

Атака на Сумы

Ночью 27 января РФ атаковала дронами и Сумскую общину. ПВО сбила 7 вражеских Шахедов, сообщили в ОВА.

"В результате взрывов в Сумах и селе Песчаное повреждены нежилое помещение и инфраструктурные объекты. В результате атаки пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В настоящее время на местах взрывов работают соответствующие службы.

Тревога в Киеве

Прошлой ночью в Киеве также объявлялась воздушная тревога из-за угрозы применения баллистики. В Киевской городской военной администрации призывали воспользоваться укрытиями.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Дроны Шахед - что о них известно / Инфографика: Главред

Воздушные атаки РФ на Украину

Как сообщал Главред, в ночь на 24 января российские дроны атаковали Киевскую область. Повреждена многоэтажка и частный дом, вспыхнули пожары. В результате вражеской атаки погибли три человека.

По данным Воздушных сил, российская оккупационная армия выпустила по Украине 58 дронов. Противовоздушная оборона работала в семи областях Украины.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 25 дронов. ПВО работала в Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Львовской областях.

Напомним, в ночь на 13 января российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами. Вечером и ночью воздушная тревога продолжалась около пяти часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели.

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Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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