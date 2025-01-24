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Украину атаковали почти 60 дронов: силы ПВО сбивали "Шахеды" в семи областях

Анна Ярославская
24 января 2025, 10:25
47
Противовоздушная оборона уничтожила 25 дронов.
Атака дронов, Киевская область
В Киевской области повреждены жилые дома / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • Ночью Украину атаковали вражеские дроны
  • В результате атаки есть жертвы
  • На вражеский удар отреагировал президент Зеленский

В ночь на 24 января российская оккупационная армия выпустила по Украине 58 дронов. Противовоздушная оборона работала в семи областях Украины.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram, армия РФ осуществили пуски дронов по Украине с четырех направлений в России: Орел, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск.

видео дня

Силы противовоздушной обороны уничтожили 25 дронов. ПВО работала в Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Львовской областях.

Еще 27 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеского удара в Киевской и Черниговской областях пострадали люди, есть погибшие. Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили.

На воздушную атаку по Украине отреагировал и президент Владимир Зеленский. По его словам, всю ночь в Киевской области продолжались спасательные работы после удара "Шахедами". Были повреждены дома в Броварах и в Глевахе.

"К сожалению, три человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Есть раненые, им оказывается необходимая помощь. Только в 9 утра завершилась спасательная операция", - написал Зеленский в Telegram.

Глава государства добавил, что за каждый компонент для производства "Шахедов" и поставляемых в обход санкций ракет должна быть ответственность.

"Россия вообще не смогла бы воевать, если бы была реально ограничена возможность российских сообщников помогать этому террору и штурмам на фронте", - отметил Зеленский.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно о дронах "Шахед" / Инфографика: Главред

Вражеские БпЛА атаковали Киевщину

В ночь на 24 января российские дроны атаковали Киевскую область. Повреждена многоэтажка и частный дом, вспыхнули пожары. В результате вражеской атаки погибли три человека.

  • Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января
    Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января Фото: фото: t.me/kyivoda, ГосЧС
  • Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января
    Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января Фото: фото: t.me/kyivoda, ГосЧС
  • Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января
    Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января Фото: фото: t.me/kyivoda, ГосЧС
  • Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января
    Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января Фото: фото: t.me/kyivoda, ГосЧС
  • Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января
    Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января Фото: фото: t.me/kyivoda, ГосЧС
  • Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января
    Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января Фото: фото: t.me/kyivoda, ГосЧС
  • Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января
    Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января Фото: фото: t.me/kyivoda, ГосЧС
  • Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января
    Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января Фото: фото: t.me/kyivoda, ГосЧС
  • Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января
    Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января Фото: фото: t.me/kyivoda, ГосЧС
  • Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января
    Вражеские БпЛА атаковали Киевщину 24 января Фото: фото: t.me/kyivoda, ГосЧС

Как сообщал Главред, в ночь на 13 января российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами. Вечером и ночью воздушная тревога продолжалась около пяти часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели.

В ночь на 10 января в Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. В результате зафиксировано попадание обломков БпЛА в многоэтажку в одном из районов столицы.

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Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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