Украину атаковали более 130 дронов: сколько сбили и какие последствия

В результате атаки вражеских дронов в нескольких регионах было зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

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Оккупанты запустили по Украине дроны / Коллаж: Главред, фото: Воинская часть 3017 Национальной гвардии Украины, ua.depositphotos.com

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РФ атаковала Украину ударными дронами

Украинские защитники сбили 72 воздушные цели

Из-за атаки вражеских дронов в нескольких регионах страны были зафиксированы повреждения

В ночь на 21 января российские оккупанты атаковали Украину 131 ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами. Силы ПВО сбили 72 дрона, еще 59 БпЛА не достигли целей. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Кроме того, враг применил 4 баллистические ракеты "Искандер-М" из Воронежской области.

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Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Беспилотники сбивали в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Запорожской и Ровенской областях.

В результате атаки вражеских дронов в Полтавской, Черкасской и Киевской областях повреждены ЛЭП и гражданская инфраструктура.

Shahed / Инфографика: Главред

Полтавская область

В Кременчугской общине Полтавщины в результате падения вражеского беспилотника на частный дом возник пожар. Также обломками дрона повреждены 6 жилых домов, 3 хозяйственные постройки, 3 гаража, 8 автомобилей. Об этом сообщили в Полтавской ОВА.

Кроме того, получила повреждения линия электропередачи. Без света остаются 87 потребителей. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

Черкасская область

Как отметил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец, в области воздушные тревоги звучали с ночи. Предварительно в пределах области уничтожили 7 вражеских БПЛА.

На Звенигородщине обломками "шахеда" повреждены окна четырех жилых домов, учебного заведения, магазина и нежилого здания, а также линия электропередачи. На месте работает аварийная бригада облэнерго.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Киевская область

На Киевщине также работала ПВО по вражеским дронам, сбиты цели. Об этом сообщил ВРИО председателя Киевской ОВА Николай Калашник.

Он написал, что пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

"В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждены частный дом и автомобиль. В доме выбиты окна и повреждена крыша. Также повреждено оборудование уличной электросети. Продолжаются ремонтные работы. Оперативные службы продолжают работы по выявлению и ликвидации последствий ночной атаки", говорится в сообщении.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, утром 21 января, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область, взрывы прогремели в Днепре, а также на Синельниковщине и Никопольщине. По словам главы ОВА, в Днепре из-за атаки армии РФ частично разрушено складское помещение, которое не эксплуатировалось. На Синельниковщине из-за вражеской атаки пострадал мужчина.

Днем ранее российская оккупационная армия атаковала Украину дронами с пяти направлений. В целом враг применил 141 ударный БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы различных типов. Украинским защитникам удалось сбить 93 ударные БПЛА типа "Shahed". Еще 47 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий), два из них - улетели в РФ.

В пятницу, 17 января, РФ нанесла удар по Кривому Рогу - 4 человека погибли, 3 тяжелораненых. В результате атаки повреждены обычные жилые дома, учебное заведение, другая гражданская инфраструктура.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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