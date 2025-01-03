Атака дронов: на Киевщине погиб человек, среди раненых – 16-летний парень

В результате атаки вражеских БПЛА в столичном регионе есть разрушения.

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Атака дронов на Киевщину привела к разрушениям / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

РФ атаковала Киевщину дронами

Один человек погиб, еще четверо - получили травмы

В ночь на 3 января российская оккупационная армия атаковала Киев и область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. На Киевщине один человек погиб, еще четверо - получили травмы. Об этом сообщил и.о. главы Киевской ОГА Николай Калашник и пресс-служба ГосЧС.

В частности, на Броварщине от ранения обломками сбитого вражеского дрона погиб водитель грузовика. Мужчина 1999 года рождения скончался на месте происшествия.

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В результате атаки вражеских БПЛА на Белоцерковщине повреждены 4 частных жилых дома и одна хозяйственная постройка. В одном из домов возник пожар - он ликвидирован спасателями в 05:02.Три человека пострадали.

"У женщины 1957 года рождения – острая реакция на стресс. У парня 16 лет – порез. Он будет госпитализирован в детскую больницу. У его отца – резаные раны ног", - сообщил Калашник.

На Фастовщине из-за падения обломков травмирована молодая женщина 2002 года рождения.

Сейчас ей оказывают медицинскую помощь в районной больнице.

Атака дронов на Киев - последние новости

В ночь на 3 января в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. Впоследствии стало известно, что в двух районах столицы упали обломки.

Было зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе. Все службы направляются на место.

В Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар в частном доме. Спасатели потушили пожар, информация о пострадавших устанавливается.

Дроны "Шахед" - что о них известно / Инфографика: Главред

Во время воздушной атаки 1 января в Киеве обломки дрона упали на жилой дом на Печерске.

Как сообщал Главред, погибли два человека, еще шесть - пострадали, в том числе две беременные женщины.

В результате удара РФ по жилому дому в центре Киева погиб известный ученый-нейробиолог Игорь Зима, его жена и кот.

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