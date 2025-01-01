Знаменитый ученый погиб вместе с семьей: детали удара дрона РФ по центру Киева

Главное:
- Спасательная операция продолжается в сложных условиях
- Погиб известный ученый-нейробиолог Игорь Зима
Аварийно-спасательные работы на месте удара российским БпЛА утром в среду, 1 января, проходят в сложных условиях, к ним привлечена специальная техника, на месте работ находилось руководство министерства внутренних дел,.
"Спасательная операция продолжается в сложных условиях — обвалились лестничные клетки. Сейчас привлечены все необходимые профильные службы, специальная высотная и роботизированная техника. На месте находилось руководство МВД", – говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины.
В сообщении говорится о двух погибших и шести пострадавших, среди них - две беременные женщины, в результате российской атаки в новогоднее утро в Киеве.
Подробности дронового удара РФ по Киеву
В результате удара РФ по жилому дому в центре Киева погиб известный ученый-нейробиолог Игорь Зима.
Он проживал в доме в центре Киева, на который упал сбитый дрон, погиб вместе с семьей, пишет друг семьи Дарья Третьякова-Душечкина в Facebook.
"01/01/25 в первую атаку дронов на Киев 2025 года погиб наш друг, выдающийся человек, доктор наук Игорь Зима погиб всей семьей: вместе с женой и котиком. Просто у себя дома", – написала она.
Добавим, что Зима преподавал в Институте биологии и медицины Киевского национального университета имени Шевченко, а его научный стаж составлял более 40 лет.
Удар РФ по Киеву - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что в Киеве обломки дрона упали на жилой дом на Печерске. Опубликована обновленная информация о последствиях российской атаки утром 1 января.
Как сообщал Главред, утром 1 января в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. Обломки вражеских целей упали в Печерском и Святошинском районах столицы. Есть пострадавшие.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 1 января 2025 года РФ атаковала десять областей Украины ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками других типов.
Другие новости:
- Россияне содрогнулись от масштабной атаки: дроны ударили по нефтебазе РФ, детали
- Взрывы в Киеве и баллистическая угроза: враг атакует Украину ракетами и дронами
- Впервые в мире: воины ГУР уничтожили российский Ми-8 с помощью морского дрона
Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе
- Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов.
- Найдите укрытие и переждите атаку.
- Если укрытие далеко, следуйте правилу "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред