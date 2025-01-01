Знаменитый ученый погиб вместе с семьей: детали удара дрона РФ по центру Киева

Спасательная операция продолжается в сложных условиях — в поврежденном доме обвалились лестничные клетки.

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Игорь Зима погиб в результате удара РФ по Киеву / Коллаж: Главред, фото: 360diagnostics.com.ua, t.me/mvs_ukraine

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Спасательная операция продолжается в сложных условиях

Погиб известный ученый-нейробиолог Игорь Зима

Аварийно-спасательные работы на месте удара российским БпЛА утром в среду, 1 января, проходят в сложных условиях, к ним привлечена специальная техника, на месте работ находилось руководство министерства внутренних дел,.

"Спасательная операция продолжается в сложных условиях — обвалились лестничные клетки. Сейчас привлечены все необходимые профильные службы, специальная высотная и роботизированная техника. На месте находилось руководство МВД", – говорится в сообщении пресс-службы МВД Украины.

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В сообщении говорится о двух погибших и шести пострадавших, среди них - две беременные женщины, в результате российской атаки в новогоднее утро в Киеве.

/ Инфографика: Главред

Подробности дронового удара РФ по Киеву

В результате удара РФ по жилому дому в центре Киева погиб известный ученый-нейробиолог Игорь Зима.

Он проживал в доме в центре Киева, на который упал сбитый дрон, погиб вместе с семьей, пишет друг семьи Дарья Третьякова-Душечкина в Facebook.

"01/01/25 в первую атаку дронов на Киев 2025 года погиб наш друг, выдающийся человек, доктор наук Игорь Зима погиб всей семьей: вместе с женой и котиком. Просто у себя дома", – написала она.

Добавим, что Зима преподавал в Институте биологии и медицины Киевского национального университета имени Шевченко, а его научный стаж составлял более 40 лет.

/ 360diagnostics.com.ua

Удар РФ по Киеву - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Киеве обломки дрона упали на жилой дом на Печерске. Опубликована обновленная информация о последствиях российской атаки утром 1 января.

Как сообщал Главред, утром 1 января в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки вражеских дронов. Обломки вражеских целей упали в Печерском и Святошинском районах столицы. Есть пострадавшие.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 1 января 2025 года РФ атаковала десять областей Украины ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками других типов.

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Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов. Найдите укрытие и переждите атаку. Если укрытие далеко, следуйте правилу "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.

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