Новогоднее нашествие дронов: 111 воздушных целей РФ атаковали Украину, детали

Что сообщили в Воздушных Силах:
- Россия атаковала Украину более 100 воздушными целями
- Украинским силам удалось сбить 63 беспилотника РФ
- 46 вражеских беспилотников были локально потеряны
Страна-агрессор Россия в ночь на 1 января 2025 года атаковала десять областей Украины ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками других типов. Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины в Telegram.
Воздушное нападение противника в новогоднюю ночь отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 63 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях", - говорится в сообщении.
Еще 46 беспилотников-имитаторов РФ локально потеряны из-за активного противодействия Сил обороны. Негативных последствий от этого не зафиксировано. Также два вражеских БпЛА полетели в страну-агрессора Россию и Беларусь.
Атаки России на Украину - последние новости
Напомним, в один из последних дней 2024 года в Николаеве прогремела серия взрывов. Как выяснилось из сообщения начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, в результате обстрела "шахедами" загорелась крыша многоэтажки.
Враг атаковал Украину и 31 декабря в последний день 2024 года. Утром дроны и ракеты полетели на сразу несколько областей Украины. Повреждения в результате обстрелов зафиксировали в столице и Сумской области.
Накануне, как писал Главред, в ЦПД предупредили, что Россия настроена продолжать террор Украины, в частности гражданского населения и энергетической инфраструктуры. У врага уже готов ресурс для ракетного удара, но гадать когда именно РФ на него решится неуместно.
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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