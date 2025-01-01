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Украина перекрыла кран: транзит российского газа в ЕС и Молдову прекращен

Анна Ярославская
1 января 2025, 09:53
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1 января 2025 года поставки природного газа из России через Украину в страны Европы и Молдову прекратились.
Транзит газа
Украина остановила транзит российского газа / Коллаж: Глвред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Контракт НАК "Нафтогаз" с "Газпромом" закончился
  • Украина прекратила транзит российского газа

Утром 1 января Украина прекратила транзит российского газа. Газотранспортная система работает в режиме без транзита. Таким образом, завершил действие 5-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", заключенный 30 декабря 2019 года.

Как сообщили в Операторе ГТС Украины, в семь часов утра 1 января 2025 года завершило действие Соглашение о взаимодействии между ООО "Оператор ГТС Украины" и ПАО "Газпром" для физических точек соединения РФ-Украина между газотранспортными системами Украины и РФ от 30 декабря 2019 года.

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"Соответственно, прекращена транспортировка природного газа из точки входа "Суджа" на восточной границе Украины до точек выхода на западной и южной границах", - говорится в сообщении компании.

Таким образом, транзит российского газа через Украину прекратился.

О прекращении транзита газа проинформировали международных партнеров в установленном порядке.

Отмечается также, что инфраструктура подготовлена к функционированию в режиме нулевого транзита и надежному газоснабжению украинских потребителей.

Также компания оптимизировала свои расходы: сократила собственное потребление газа, провела оптимизацию активов, которые не задействованы в работе ГТС.

Газопроводы из россии в Европу, газ, инфографика
Газопроводы из России в Европу / Инфографика: Главред

Транзит российского газа через Украину

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа в Европу. Он прекратится в тот момент, когда завершится действие договора с РФ.

Украина готова продолжить транзит газа из России в Европу если в этом будут заинтересованы страны-партнеры, отмечал премьер Денис Шмыгаль. Но Киев не намерен вести прямые переговоры с агрессором по этому вопросу.

Евросоюз готов к завершению транзита газа из России через Украину заверила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Европейцы уже подготовили инфраструктуру и маршруты для поставок сжиженного природного газа.

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