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Долгожданный транзит газа: Украина и Россия подписали договор на 5 лет

30 декабря 2019, 23:29

Украина и Россия договорились о транзите газа.

Транзит газа
Украина и Россия подписали договор о транзите газа на 5 лет / Корреспондент

В понедельник, 30 декабря, в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия - Европейский Союз подписали новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Телеграм канале.

При этом Гончарук уточнил, что минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб. газа в первый год и по 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

"Наша команда защитила национальные интересы Украины. Это положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке.

Украина в очередной раз доказала европейским партнерам, что является надежным партнером, который выполняет свои обязательства и гарантирует энергетическую безопасность в регионе", - отметил Гончарук в своем сообщении.

При этом глава Кабмина отдельно поблагодарил "за чрезвычайную работу" - президента Украины Владимира Зеленского, правительственную команду, парламент и НАК Нафтогаз, которые сделали невозможное, чтобы этот документ был подписан.

"Это очередной сложный вызов, с которым мы успешно справились", - резюмировал Гончарук.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контракт подписан на 5 лет, и Киев рассчитывает получить более $7 млрд за этот период. Условия контракта те же, о которых договорились ранее - в первый год 65 млрд кубов прокачки, в следующие 4 года по 40 млрд. 

"Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим минимум более $7 млрд. Стороны могут продлить контракт еще на десять лет. Украинская ГТС будет загружена, а это - энергетическая безопасность и благосостояние украинцев!" -  отметил Зеленский на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, ранее Кабмин дал добро НАК Нафтогаз Украины подписать с российским газовым гигантом Газпромом соглашение об урегулировании существующих газовых споров и договор о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.

Согласно распоряжению от 30 декабря 2019 г. № 1405-р "Некоторые вопросы деятельности акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз України", правительство дало согласие на совершение Нафтогазом следующих сделок:

  • соглашение об урегулировании существующих газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений по организации транспортировки природного газа с ПАО "Газпром";
  • договор с Газпромом о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины в 2020-2024 годах.

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