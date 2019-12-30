Кабинет министров дал добро Нафтогазу на подписание двух соглашений с Газпромом

Кабмин разрешил Нафтогазу подписать два соглашения с Газпромом / УНИАН

Кабмин дал добро НАК Нафтогаз Украины подписать с российским газовым гигантом Газпромом соглашение об урегулировании существующих газовых споров и договор о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа.

Согласно распоряжению от 30 декабря 2019 г. № 1405-р "Некоторые вопросы деятельности акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз України", правительство дало согласие на совершение Нафтогазом следующих сделок:

соглашение об урегулировании существующих газовых споров и об основных условиях дальнейших отношений по организации транспортировки природного газа с ПАО "Газпром";

договор с Газпромом о предоставлении услуги по организации транспортировки природного газа по территории Украины в 2020-2024 годах.

Напомним, ранее сообщалось, Украина и Российская Федерация смогли договориться относительно антимонопольного спора. Заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина сообщил, что стороны подписали мировое соглашение.

По словам чиновника, он не может раскрыть подробности достигнутых договоренностей.

"Украина и Газпром подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная", - сообщил Лещина.

Читайте такжеВ Нафтогазе пояснили роль Зеленского во взыскании долга с ГазпромаТакже ранее глава Нафтогаза Андрей Коболев сообщил, что несмотря на определенный прогресс, пока что нет согласованных текстов соглашений с Газпромом.

В частности, стороны договариваются о межоператорском соглашении между ОГТСУ и Газпромом, договоре об организации транзита между Нафтогазом и Газпромом и мировом соглашении, которым компании признают урегулирования взаимных претензий по контрактам 2009 года.