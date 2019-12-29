Транзит газа: Коболев рассказал о соглашениях с Газпромом

Андрей Коболев / УНИАН

Глава Нафтогаза Андрей Коболев, который ранее рассказал, сколько времени уйдет на подписание газового контракта с РФ, сообщил, что, несмотря на определенный прогресс, пока что нет согласованных текстов соглашений с Газпромом.

В частности, стороны договариваются о межоператорском соглашении между ОГТСУ и Газпромом, договоре об организации транзита между Нафтогазом и Газпромом и мировом соглашении, которым компании признают урегулирования взаимных претензий по контрактам 2009 года.

"Последние несколько дней наша команда работала с россиянами над согласованием текстов договоров на выполнение подписанного в Минске протокола. Понятно, что борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений состоянию на сейчас нет", - написал Коболев в Facebook.

Глава Нафтогаза уточнил, что украинская сторона пытается снизить риски, связанные с Северным потоком-2.

"Мы понимаем, что на какой бы срок не был заключен такой договор, если будет достроен Северный поток 2, обеспечить выполнение такого договора будет чрезвычайно проблематично", - отметил Коболев.

Кроме того, глава Нафтогаза назвал и темы, о которых речь на переговорах с российской стороной не идет. Это судебные иски по захвату активов в Крыму, обязательность прямых закупок у Газпрома, штрафы АМКУ, долг Януковича и другие не газовые вопросы.

Напомним, министр энергетики России Александр Новак прогнозировал, что договоренности между Россией и Украиной относительно транзита газа будут финализированы на выходных 28-29 декабря.

Кроме того, Новак утверждает, что несмотря на американские санкции газопровод в обход Украины Северный поток-2 будет достроен.

Ранее Кабмин одобрил подписание мирового соглашения по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к российскому Газпрому на $7,4 млрд.