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Дело на $7,4 млрд: Кабмин дал добро мировому соглашению с Газпромом

28 декабря 2019, 15:48

Подписать мировое соглашение с Газпромом уполномочен министр юстиции Денис Малюська.

Имущество и счета
Имущество и счета "Газпрома" в Украине могут арестовать / УНИАН

Подписание мирового соглашения по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к российскому Газпрому на $7,4 млрд одобрено Кабинетом министров.

"Одобрить проект мирового соглашения в деле по иску ПАО Газпром к государству Украина, которое рассматривается арбитражным трибуналом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом комиссии ООН по правам международной торговли (ЮНСИТРАЛ), дело ПТС №2019-10", – говорится в распоряжении правительства от 27 декабря 2019 года №1372-р, обнародованном на Правительственном портале.

Кабмин уполномочил подписать мировое соглашение министра юстиции Дениса Малюську.

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Напомним, ранее Нафтогаз подтвердил получение от Газпрома 2,918 млрд долл. компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года.

Россия Газпром Кабмин арбитраж Украина Денис Малюська
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