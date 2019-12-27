Газпром отчитался о выплате Украине $2,9 млрд

Газпром сдался и отдал Украине $2,9 млрд / Фото: Олег Яковлев / РБК

27 декабря представитель Газпрома объявил, что российский газовый монополист выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Он уточнил, что Газпром перечислил деньги в рамках "договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря" и "в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря".

В свою очередь в Нафтогазе данную новость пока не подтвердили и не комментировали.

Ранее у Зеленского пояснили, куда потратят 3 млрд долларов Газпрома. Часть суммы направят на погашение кредитов Нафтогаза.

Напомним, 21 декабря министр энергетики Украиныи Алексей Оржель подтвердил, что Украина и Россия договорились о новом контракте на транзит российского газа через Украину и раскрыл подробности договоренностей.

По его словам, прямых поставок российского газа в Украину не будет, а контракт о транзите подпишут на пять лет - до 2024 года.

Как сообщал Главред, 20 декабря Украина и Россия на переговорах в Минске подписали важный протокол по транзиту газа и урегулированию претензий.

Позже в Офисе президента Владимира Зеленского подтвердили договоренности и транзите газа с Россией, а также пообещали рассказать подробности договора во время брифинга в субботу, 21 декабря.